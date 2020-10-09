США планируют поставить Финляндии F-35 и боеприпасы на $27,2 млрд
США планируют поставить Финляндии истребители-бомбардировщики F-35, самолеты F/A-18E/F, а также боеприпасы к ним на общую сумму $27,2 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, отвечающее за поставки оружия.
«Согласно изложенной властями США информации, речь идет прежде всего о 64 истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35 и о 50 самолетах F/A-18E/F», — передает агентство.
По его данным, в рамках новых контрактов предполагается, что США поставят Финляндии двигатели и различные запчасти к названной боевой технике. При этом Конгресс США уже уведомлен об этих сделках.
Ранее в июле стало известно, что США запретят экспорт оружия и технологий военного назначения в Гонконг.