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США планируют поставить Финляндии F-35 и боеприпасы на $27,2 млрд

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США планируют поставить Финляндии истребители-бомбардировщики F-35, самолеты F/A-18E/F, а также боеприпасы к ним на общую сумму $27,2 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, отвечающее за поставки оружия.

«Согласно изложенной властями США информации, речь идет прежде всего о 64 истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35 и о 50 самолетах F/A-18E/F», — передает агентство.

По его данным, в рамках новых контрактов предполагается, что США поставят Финляндии двигатели и различные запчасти к названной боевой технике. При этом Конгресс США уже уведомлен об этих сделках.

Ранее в июле стало известно, что США запретят экспорт оружия и технологий военного назначения в Гонконг.

Ранее по теме: США запретят поставки военной техники и технологий в Гонконг

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных