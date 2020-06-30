США запретят поставки военной техники и технологий в Гонконг

О новых решениях власти США объявили через месяц после того, как президент Дональд Трамп предупредил Гонконг, что он отменит специальный торговый статус для Гонконга. Эта территория пользовалась статусом с тех пор, как Великобритания вернула свою бывшую колонию Китаю в 1997 г. Трамп в конце мая выступил против статуса после того, как Всекитайское собрание народных представителей проголосовало за закон, который позволит работать в Гонконге спецслужбам КНР. После возвращения к Китаю в 1997 г. город управлялся по модели «одна страна, две системы», гарантировавшей ему высокую степень автономии до 2047 г., но Китай нарушил свое обещание и теперь меняет ее на модель «одна страна, одна система», отметил Трамп.