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США запретят поставки военной техники и технологий в Гонконг

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США запретят экспорт оружия и технологий военного назначения в Гонконг. Такое решение станет частью американских действий по отмене специального торгового статуса Гонконга в ответ на введение Китаем в городе закона о национальной безопасности, сообщает The Financial Times со ссылкой на чиновников администрации президента Дональда Трампа.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, которые приводит газета, администрация Трампа «больше не сможет различать экспорт такого рода продукции в Гонконг или в материковый Китай» после решения Пекина ввести в действие в Гонконге в начале июля закон о национальной безопасности. Министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что льготный режим, полученный Гонконгом для освобождения американских компаний от необходимости обращаться за экспортными лицензиями, которые применяются к продажам в материковый Китай, отменяется.

О новых решениях власти США объявили через месяц после того, как президент Дональд Трамп предупредил Гонконг, что он отменит специальный торговый статус для Гонконга. Эта территория пользовалась статусом с тех пор, как Великобритания вернула свою бывшую колонию Китаю в 1997 г. Трамп в конце мая выступил против статуса после того, как Всекитайское собрание народных представителей проголосовало за закон, который позволит работать в Гонконге спецслужбам КНР. После возвращения к Китаю в 1997 г. город управлялся по модели «одна страна, две системы», гарантировавшей ему высокую степень автономии до 2047 г., но Китай нарушил свое обещание и теперь меняет ее на модель «одна страна, одна система», отметил Трамп.

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По данным госдепартамента, США в 2019 г. экспортировали в Гонконг оборонной продукции на сумму $1,4 млн. Больше всего было поставлено огнестрельного оружия для сотрудников полиции и тюремной охраны. По словам бывшего генерального консула США Гонконге Курта Тонга, запрет на экспорт военной продукции был «символически важным», первым и, скорей всего, не последним. Он добавил, что экономика Гонконга ориентирована на услуги, а не на производство. Другой американский чиновник отметил, что запрет помешает Гонконгу закупать видеокамеры, видеокарты и микропроцессоры. Вашингтон неделей ранее ввел визовые ограничения в отношении китайских чиновников, которые, по его оценке, сыграли значительную роль в «подрыве высокой степени автономии Гонконга». Эта мера была также распространена на визы, выдаваемые членам их семей. Администрации Трампа сообщила, что Помпео и Росс продолжат устранять ранее действовавшие преференции для Гонконга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных