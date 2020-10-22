Суд оштрафовал производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 500 000 рублей
Арбитражный суд Свердловской области назначил производящему аппараты ИВЛ «Авента-М» «Уральскому приборостроительному заводу» (УПЗ) штраф на сумму 500 тыс. руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.
Заседание состоялось 20 октября. Росздравнадзор обратился в суд с заявлением о привлечении завода-производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М» к административной ответственности по ч.2. ст.6.33 КоАП РФ («Продажа или ввоз на территорию России недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий»). Ранее этим же судом УПЗ был выписан штраф в 100 тыс. рублей за нарушения лицензионных требований при производстве медицинских изделий.
В России аппараты ИВЛ «Авента-М», временно запрещенные к использованию из-за пожаров, были вновь разрешены к эксплуатации в больницах в конце июля. Хотя Росздравнадзор обнаружил нарушения технологии производства этих приборов на Уральском приборостроительном заводе, подчеркивалось, что их связь с пожарами в больницах не установлена. Пожары в московской и петербургской больницах произошли 9 и 12 мая. В результате погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.