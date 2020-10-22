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Суд оштрафовал производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 500 000 рублей

Ведомости

Арбитражный суд Свердловской области назначил производящему аппараты ИВЛ «Авента-М» «Уральскому приборостроительному заводу» (УПЗ) штраф на сумму 500 тыс. руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.

Заседание состоялось 20 октября. Росздравнадзор обратился в суд с заявлением о привлечении завода-производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М» к административной ответственности по ч.2. ст.6.33 КоАП РФ («Продажа или ввоз на территорию России недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий»). Ранее этим же судом УПЗ был выписан штраф в 100 тыс. рублей за нарушения лицензионных требований при производстве медицинских изделий.

В России аппараты ИВЛ «Авента-М», временно запрещенные к использованию из-за пожаров, были вновь разрешены к эксплуатации в больницах в конце июля. Хотя Росздравнадзор обнаружил нарушения технологии производства этих приборов на Уральском приборостроительном заводе, подчеркивалось, что их связь с пожарами в больницах не установлена. Пожары в московской и петербургской больницах произошли 9 и 12 мая. В результате погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.

Ранее по теме: Песков прокомментировал утилизацию российских аппаратов ИВЛ в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных