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ФАС оштрафовала ЦУМ и Mercury

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Центральный универсальный магазин (ЦУМ) и группу компаний Mercury за отказ предоставить информацию в ходе проверок, сообщили в пресс-службе регулятора. 

«ФАС России вынесла штрафы ООО «Мэркури Классик», ООО «Мэркури Элит», ООО «Турбийон Холдинг» и ОАО «ТД ЦУМ» за отказ предоставить информацию по мотивированному требованию антимонопольного органа», — говорится в сообщении. Размер штрафа в ФАС не уточнили.

ФАС направила запрос компаниям в связи с непредставлением сведений в ходе внеплановых выездных проверок. «Попытки затянуть расследование, не предоставляя антимонопольному органу необходимую информацию, будут впредь пресекаться административными штрафами», — отметил начальник управления по борьбе с картелями антимонопольной службы Андрей Тенишев.

Ранее, в августе, ФАС назначила Mercury штраф в 100 000 руб. за непредставление запрашиваемой регулятором информации. Проверку компании служба проводила в связи с ее возможным участием в антиконкурентном соглашении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных