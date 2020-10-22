ФАС оштрафовала ЦУМ и Mercury
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Центральный универсальный магазин (ЦУМ) и группу компаний Mercury за отказ предоставить информацию в ходе проверок, сообщили в пресс-службе регулятора.
«ФАС России вынесла штрафы ООО «Мэркури Классик», ООО «Мэркури Элит», ООО «Турбийон Холдинг» и ОАО «ТД ЦУМ» за отказ предоставить информацию по мотивированному требованию антимонопольного органа», — говорится в сообщении. Размер штрафа в ФАС не уточнили.
ФАС направила запрос компаниям в связи с непредставлением сведений в ходе внеплановых выездных проверок. «Попытки затянуть расследование, не предоставляя антимонопольному органу необходимую информацию, будут впредь пресекаться административными штрафами», — отметил начальник управления по борьбе с картелями антимонопольной службы Андрей Тенишев.
Ранее, в августе, ФАС назначила Mercury штраф в 100 000 руб. за непредставление запрашиваемой регулятором информации. Проверку компании служба проводила в связи с ее возможным участием в антиконкурентном соглашении.