ФАС оштрафовала ЦУМ и Mercury

ФАС направила запрос компаниям в связи с непредставлением сведений в ходе внеплановых выездных проверок. «Попытки затянуть расследование, не предоставляя антимонопольному органу необходимую информацию, будут впредь пресекаться административными штрафами», — отметил начальник управления по борьбе с картелями антимонопольной службы Андрей Тенишев.