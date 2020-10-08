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ФАС нашла нарушения закона в рекламе «Терафлекс Хондрокрем Форте»

Ведомости

ФАС России признала рекламу лекарственного препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте» производства «Байер» нарушающей закон о рекламе. Видеоролик распространялся на телеканале «ТВЦ» в августе этого года, сообщает антимонопольное ведомство.

«В телевизионной рекламе препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте» производитель гарантировал положительное действие лекарственного препарата и его эффективность», — пояснили в ФАС. В рекламе также сообщалось о том, что «Терафлекс» крем способен не только уменьшать боль, но и укреплять сами колени.

Такая подача противоречит законодательству о рекламе, поскольку она не должна давать гарантий о положительном эффекте от применения лекарственных препаратов, добавили в ведомстве.

По результатам проверки ФАС выдала «Байер» предписание о прекращении нарушения. Рекламодателю грозит штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных