ФАС нашла нарушения закона в рекламе «Терафлекс Хондрокрем Форте»

«В телевизионной рекламе препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте» производитель гарантировал положительное действие лекарственного препарата и его эффективность», — пояснили в ФАС. В рекламе также сообщалось о том, что «Терафлекс» крем способен не только уменьшать боль, но и укреплять сами колени.