ФАС нашла нарушения закона в рекламе «Терафлекс Хондрокрем Форте»
ФАС России признала рекламу лекарственного препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте» производства «Байер» нарушающей закон о рекламе. Видеоролик распространялся на телеканале «ТВЦ» в августе этого года, сообщает антимонопольное ведомство.
«В телевизионной рекламе препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте» производитель гарантировал положительное действие лекарственного препарата и его эффективность», — пояснили в ФАС. В рекламе также сообщалось о том, что «Терафлекс» крем способен не только уменьшать боль, но и укреплять сами колени.
Такая подача противоречит законодательству о рекламе, поскольку она не должна давать гарантий о положительном эффекте от применения лекарственных препаратов, добавили в ведомстве.
По результатам проверки ФАС выдала «Байер» предписание о прекращении нарушения. Рекламодателю грозит штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб.