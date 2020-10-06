ФАС хочет ужесточить наказание за разницу в качестве реализуемой в России и ЕС продукции
Необходимо ужесточить ответственность за различие в качестве продукции иностранных брендов, реализуемой на территории России и стран Европейского союза. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
«Есть соответствующая глава в законе "О защите конкуренции", которая называется "недобросовестная конкуренция". Более того, я думаю, что ответственность по этой статье нужно повысить», — сказал он (цитата по Прайм).
В начале июля 2020 г. антимонопольное ведомство завело дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания». ФАС выдала предупреждение Ariel в декабре 2019 г. Специалисты установили, что качество гранул порошка, производимого для России ниже, чем у порошков в Евросоюзе. По мнению ФАС, это нарушает требования закона «О защите конкуренции».
В конце сентября Procter&Gamble заявила, что будет помечать произведенный для России стиральный порошок Ariel после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ранее в российском офисе компании заявили, что качество продукции для России соответствует всем правилам безопасности и качества, а также тем свойствам, что указаны на упаковке.