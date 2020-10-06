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ФАС хочет ужесточить наказание за разницу в качестве реализуемой в России и ЕС продукции

Ведомости

Необходимо ужесточить ответственность за различие в качестве продукции иностранных брендов, реализуемой на территории России и стран Европейского союза. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. 

«Есть соответствующая глава в законе "О защите конкуренции", которая называется "недобросовестная конкуренция". Более того, я думаю, что ответственность по этой статье нужно повысить», — сказал он (цитата по Прайм). 

В начале июля 2020 г. антимонопольное ведомство завело дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания». ФАС выдала предупреждение Ariel в декабре 2019 г. Специалисты установили, что качество гранул порошка, производимого для России ниже, чем у порошков в Евросоюзе. По мнению ФАС, это нарушает требования закона «О защите конкуренции».

В конце сентября Procter&Gamble заявила, что будет помечать произведенный для России стиральный порошок Ariel после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ранее в российском офисе компании заявили, что качество продукции для России соответствует всем правилам безопасности и качества, а также тем свойствам, что указаны на упаковке. 

Ранее по теме: ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных