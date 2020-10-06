ФАС хочет ужесточить наказание за разницу в качестве реализуемой в России и ЕС продукции

В конце сентября Procter&Gamble заявила, что будет помечать произведенный для России стиральный порошок Ariel после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ранее в российском офисе компании заявили, что качество продукции для России соответствует всем правилам безопасности и качества, а также тем свойствам, что указаны на упаковке.