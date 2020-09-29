Procter&Gamble будет помечать произведенный для России порошок Ariel

В начале июля 2020 г. ФАС завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания». Тогда российский офис Procter&Gamble ответил, что качество продукции для России соответствует всем правилам безопасности и качества, а также тем свойствам, что указаны на упаковке. Кроме того, Ассоциация производителей товаров бытовой химии ответила на обвинения ФАС, заявив, что ведомство поддерживает «потребительский миф» о лучшем качестве товаров, произведенных за рубежом