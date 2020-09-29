Procter&Gamble будет помечать произведенный для России порошок Ariel
Procter&Gamble будет помечать произведенный для России стиральный порошок Ariel после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщении компании.
«Федеральная антимонопольная служба России и компания Procter & Gamble пришли к компромиссу по вопросу предупреждения, выданного ФАС. Информация о том, что продукция производится с учетом особенностей ее использования в России и других странах ЕАЭС, начнет размещаться на упаковке порошка Ariel с конца этого года», — говорится в сообщении.
ФАС выдала предупреждение Ariel в декабре 2019 г. Специалисты установили, что качество гранул порошка, производимого для России ниже, чем у порошков в Евросоюзе. По мнению ФАС, это нарушает требования закона «О защите конкуренции».
В начале июля 2020 г. ФАС завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания». Тогда российский офис Procter&Gamble ответил, что качество продукции для России соответствует всем правилам безопасности и качества, а также тем свойствам, что указаны на упаковке. Кроме того, Ассоциация производителей товаров бытовой химии ответила на обвинения ФАС, заявив, что ведомство поддерживает «потребительский миф» о лучшем качестве товаров, произведенных за рубежом