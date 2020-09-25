ФАС будет регулировать цены на препараты от коронавируса

Позже глава компании «Промомед» Андрей Младенцев заявил, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить от 12 320 руб. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, лекарство будет отпускаться по рецепту. Пресс-служба компании «Р-фарм» сообщила, что другой препарат для лечения коронавирусной инфекции – «Коронавир» – будет стоить в аптеках от 11 550 руб. за 50 таблеток в упаковке. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что другой препарат от коронавируса «Авифавир» будет продаваться в аптеках по цене около 8000 руб.