ФАС будет регулировать цены на препараты от коронавируса
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минздравом будут регулировать цены на препараты от коронавируса, разрешенные для амбулаторного применения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Мы ряд препаратов разрешили для амбулаторного применения, сейчас они включаются в список жизненно важных препаратов и Федеральная антимонопольная служба вместе с Министерством здравоохранения будет регулировать цены», – сказал Мурашко.
Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях.
Позже глава компании «Промомед» Андрей Младенцев заявил, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить от 12 320 руб. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, лекарство будет отпускаться по рецепту. Пресс-служба компании «Р-фарм» сообщила, что другой препарат для лечения коронавирусной инфекции – «Коронавир» – будет стоить в аптеках от 11 550 руб. за 50 таблеток в упаковке. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что другой препарат от коронавируса «Авифавир» будет продаваться в аптеках по цене около 8000 руб.
Сейчас «Авифавир» применяется в стационарах под наблюдением врачей. Пациенты получают его бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования, подчеркнул глава РФПИ.