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Цена препарата от коронавируса «Авифавир» составит около 8000 рублей

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Препарат от коронавируса «Авифавир» будет продаваться в аптеках по цене около 8000 руб., заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на онлайн пресс-конференции.

«Что касается аптек, мы тоже считаем, что эта цена, которую ряд аналогов сделали – 12 000 (руб.), – это очень высокая цена. Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную. И мы вчера объявили, что наша цена будет около 8000 руб., что на 30% ниже, чем аналоги», – сказал Дмитриев, предположив, что это, возможно, высокая цена. «Но мы будем работать, чтобы и в дальнейшем ее снижать», – отметил он. Препарат может быть включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Сейчас «Авифавир» применяется в стационарах под наблюдением врачей. Пациенты получают его бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования, подчеркнул глава РФПИ.

Накануне пресс-служба РФПИ сообщила, что перед началом розничных продаж препарата от коронавируса – «Авифавира» – его стоимость будет снижена на 30% по сравнению с конкурентами. Ранее глава компании «Промомед» Андрей Младенцев сообщил, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить от 12 320 руб. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, лекарство будет отпускаться по рецепту. Пресс-служба компании «Р-фарм» позже сообщила, что другой препарат для лечения коронавирусной инфекции – «Коронавир» – будет стоить в аптеках от 11 550 руб. за 50 таблеток в упаковке.

Ранее по теме: Российское лекарство от коронавируса будет стоить свыше 12 000 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных