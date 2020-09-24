Цена препарата от коронавируса «Авифавир» составит около 8000 рублей

«Что касается аптек, мы тоже считаем, что эта цена, которую ряд аналогов сделали – 12 000 (руб.), – это очень высокая цена. Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную. И мы вчера объявили, что наша цена будет около 8000 руб., что на 30% ниже, чем аналоги», – сказал Дмитриев, предположив, что это, возможно, высокая цена. «Но мы будем работать, чтобы и в дальнейшем ее снижать», – отметил он. Препарат может быть включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.