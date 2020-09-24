Цена препарата от коронавируса «Авифавир» составит около 8000 рублей
Препарат от коронавируса «Авифавир» будет продаваться в аптеках по цене около 8000 руб., заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на онлайн пресс-конференции.
«Что касается аптек, мы тоже считаем, что эта цена, которую ряд аналогов сделали – 12 000 (руб.), – это очень высокая цена. Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную. И мы вчера объявили, что наша цена будет около 8000 руб., что на 30% ниже, чем аналоги», – сказал Дмитриев, предположив, что это, возможно, высокая цена. «Но мы будем работать, чтобы и в дальнейшем ее снижать», – отметил он. Препарат может быть включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.
Сейчас «Авифавир» применяется в стационарах под наблюдением врачей. Пациенты получают его бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования, подчеркнул глава РФПИ.
Накануне пресс-служба РФПИ сообщила, что перед началом розничных продаж препарата от коронавируса – «Авифавира» – его стоимость будет снижена на 30% по сравнению с конкурентами. Ранее глава компании «Промомед» Андрей Младенцев сообщил, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить от 12 320 руб. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, лекарство будет отпускаться по рецепту. Пресс-служба компании «Р-фарм» позже сообщила, что другой препарат для лечения коронавирусной инфекции – «Коронавир» – будет стоить в аптеках от 11 550 руб. за 50 таблеток в упаковке.