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Российское лекарство от коронавируса будет стоить свыше 12 000 рублей

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Упаковка российского препарата против коронавируса «арепливир» будет стоить от 12 320 руб. в рознице, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева.

«Рекомендованная розничная цена ‒ 12 320 руб.», ‒ сказал Младенцев, уточнив, что в одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Лекарство отпускается по рецепту, поэтому никаких ограничений на его продажу, кроме рекомендаций врача, не будет.

Младенцев также добавил, что препарат рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусом.

Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «фавипиравир» в амбулаторных условиях.

Ранее по теме: Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных