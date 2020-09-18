Российское лекарство от коронавируса будет стоить свыше 12 000 рублей

«Рекомендованная розничная цена ‒ 12 320 руб.», ‒ сказал Младенцев, уточнив, что в одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Лекарство отпускается по рецепту, поэтому никаких ограничений на его продажу, кроме рекомендаций врача, не будет.