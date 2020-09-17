Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от коронавируса
Минздрав России разрешил применение двух препаратов для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) «фавипиравир», разрешив их применение в амбулаторных условиях», ‒ говорится в сообщении. Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах, пояснили в министерстве.
Первый препарат был зарегистрирован Минздравом по ускоренной процедуре до завершения третьей фазы клинических исследований 29 мая 2020 г. Он показал свою эффективность и вошел во временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции» Минздрава, объяснили в министерстве.
Согласно рекомендациям, опубликованным в начале сентября, для лечения новой коронавирусной инфекции могут быть использованы шесть препаратов ‒ фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир и умифеновир.