Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от коронавируса

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) «фавипиравир», разрешив их применение в амбулаторных условиях», ‒ говорится в сообщении. Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах, пояснили в министерстве.