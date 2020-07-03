ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в телеграм-канале ведомства. Согласно сообщению, капсулы, импортируемые в Россию, отличаются по качеству и условиям пользования от товара, продаваемого в ЕС. При этом на товаре нет никаких маркеров с указанием отличий.
ФАС выдала предупреждение Ariel в декабре 2019 г. Тогда предупреждение также получил производитель капсул Persil. Специалисты установили, что несмотря на одинаковую эффективность, дозировка, рекомендованная на упаковке порошков российского производства для аналогичных условий стирки, в 1,5–2 раза выше, чем у порошков в Евросоюзе. По мнению ФАС, такая практика международных производителей нарушает требования закона «О защите конкуренции».
Ассоциация производителей товаров бытовой химии ответила на обвинения ФАС, заявив, что ведомство поддерживает «потребительский миф» о лучшем качестве товаров, произведенных за рубежом, писал РБК. В российском офисе Procter & Gamble (производители Ariel и Persil соответственно) заявляли, что вся продукция на российском рынке полностью соответствует требованиям безопасности и качества, а также имеет все необходимые документы, подтверждающие соответствие продукта заявленным на упаковке свойствам.