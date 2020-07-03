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ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в телеграм-канале ведомства. Согласно сообщению, капсулы, импортируемые в Россию, отличаются по качеству и условиям пользования от товара, продаваемого в ЕС. При этом на товаре нет никаких маркеров с указанием отличий.

ФАС выдала предупреждение Ariel в декабре 2019 г. Тогда предупреждение также получил производитель капсул Persil. Специалисты установили, что несмотря на одинаковую эффективность, дозировка, рекомендованная на упаковке порошков российского производства для аналогичных условий стирки, в 1,5–2 раза выше, чем у порошков в Евросоюзе. По мнению ФАС, такая практика международных производителей нарушает требования закона «О защите конкуренции».

Ассоциация производителей товаров бытовой химии ответила на обвинения ФАС, заявив, что ведомство поддерживает «потребительский миф» о лучшем качестве товаров, произведенных за рубежом, писал РБК. В российском офисе Procter & Gamble (производители Ariel и Persil соответственно) заявляли, что вся продукция на российском рынке полностью соответствует требованиям безопасности и качества, а также имеет все необходимые документы, подтверждающие соответствие продукта заявленным на упаковке свойствам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных