ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в телеграм-канале ведомства. Согласно сообщению, капсулы, импортируемые в Россию, отличаются по качеству и условиям пользования от товара, продаваемого в ЕС. При этом на товаре нет никаких маркеров с указанием отличий.