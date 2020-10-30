Форум «Россия зовет!», 30 октября. Онлайн-трансляция

В 15:00 по московскому времени начнется панельная сессия «Пандемия и технологии безопасного будущего». В ней принимают участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, академик РАН, основатель и гендиректор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, управляющий директор группы «Яндекса» Тигран Худавердян, основатель и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, гендиректор группы ПИК Сергей Гордеев, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. Модератор — руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.