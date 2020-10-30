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Форум «Россия зовет!», 30 октября. Онлайн-трансляция

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В Москве в онлайн-формате проходит инвестиционный форум «ВТБ Капитал» «Россия зовет!». 

Трансляция начнется в 13:00 по московскому времени с панельной сессии «Горизонты инвестирования в постпандемийный период». 

В сессии принимают участие основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус, международный инвестор и писатель Джим Роджерс, директор по Институциональным вопросам и главный экономист, Generali CEE Holding B.V. Мирослав Сингер, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль, глобальный руководитель подразделения развивающихся рынков Amundi Ерлан Сыздыков, глава отдела глобальной экономики и стратегии Allianz Global Investors Стефан Хофрихтер. Модератор дискуссии — главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. 

В 15:00 по московскому времени начнется панельная сессия «Пандемия и технологии безопасного будущего». В ней принимают участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, академик РАН, основатель и гендиректор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, управляющий директор группы «Яндекса» Тигран Худавердян, основатель и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, гендиректор группы ПИК Сергей Гордеев, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. Модератор — руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных