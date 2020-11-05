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Продажи спортивных товаров в России в 2020 году выросли почти в три раза

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Объем продаж спортивных товаров в России за 10 месяцев этого года вырос почти в три раза, говорится в исследовании онлайн-платформы Ozon. По ее данным, самыми популярными товарами у россиян стали скакалки, беговые дорожки, степперы и коврики для йоги.

«Покупать спортивные товары в 2020 г. стали больше: на Ozon оборот от продаж этой категории за 10 месяцев 2020 г. вырос на 187%», — говорится в исследовании. Отмечается, что уже весной средний чек в этой категории превысил 2 тыс. руб., а летом его рост доходил до 22% по сравнению с началом года.

Рост объема продаж на интернет-площадках, в том числе спортивных товаров начался с началом пандемии, отмечают исследователи. В апреле на Ozon объем продаж спортивных товаров увеличился на 78% (в натуральном выражении) по сравнению с февралем, а в мае динамика ускорилась до 95% к февралю. При этом летом и осенью спрос на такие товары сохранился: продажи выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, осенью россияне стали тратить на спортинвентарь и экипировку в среднем на 8% больше, чем в начале года.

Ранее проведенное компанией «ЦИАН.Коммерческая» исследование показало, что после самоизоляции число объявлений о продаже готового бизнеса в городах-миллионниках выросло в среднем на 28%. При этом бизнес в спортивной индустрии оказался на четвертом месте: рост предложений о продаже составил 24%. На первом месте — гостиничный бизнес, на втором — продажа офисов, на третьем — индустрия развлечений.

Ранее по теме: Число желающих продать свой бизнес в России выросло на треть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных