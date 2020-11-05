Продажи спортивных товаров в России в 2020 году выросли почти в три раза

Рост объема продаж на интернет-площадках, в том числе спортивных товаров начался с началом пандемии, отмечают исследователи. В апреле на Ozon объем продаж спортивных товаров увеличился на 78% (в натуральном выражении) по сравнению с февралем, а в мае динамика ускорилась до 95% к февралю. При этом летом и осенью спрос на такие товары сохранился: продажи выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, осенью россияне стали тратить на спортинвентарь и экипировку в среднем на 8% больше, чем в начале года.