Продажи спортивных товаров в России в 2020 году выросли почти в три раза
Объем продаж спортивных товаров в России за 10 месяцев этого года вырос почти в три раза, говорится в исследовании онлайн-платформы Ozon. По ее данным, самыми популярными товарами у россиян стали скакалки, беговые дорожки, степперы и коврики для йоги.
«Покупать спортивные товары в 2020 г. стали больше: на Ozon оборот от продаж этой категории за 10 месяцев 2020 г. вырос на 187%», — говорится в исследовании. Отмечается, что уже весной средний чек в этой категории превысил 2 тыс. руб., а летом его рост доходил до 22% по сравнению с началом года.
Рост объема продаж на интернет-площадках, в том числе спортивных товаров начался с началом пандемии, отмечают исследователи. В апреле на Ozon объем продаж спортивных товаров увеличился на 78% (в натуральном выражении) по сравнению с февралем, а в мае динамика ускорилась до 95% к февралю. При этом летом и осенью спрос на такие товары сохранился: продажи выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, осенью россияне стали тратить на спортинвентарь и экипировку в среднем на 8% больше, чем в начале года.
Ранее проведенное компанией «ЦИАН.Коммерческая» исследование показало, что после самоизоляции число объявлений о продаже готового бизнеса в городах-миллионниках выросло в среднем на 28%. При этом бизнес в спортивной индустрии оказался на четвертом месте: рост предложений о продаже составил 24%. На первом месте — гостиничный бизнес, на втором — продажа офисов, на третьем — индустрия развлечений.