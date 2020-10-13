Число желающих продать свой бизнес в России выросло на треть

Также выделяются зоомагазины и ветклиники – общее число объявлений об их продаже невелико (меньше 500), но прирост за полгода составляет 65%. Аналитики объясняют его конкуренцией со стороны электронной коммерции – люди предпочитают заказывать товары на дом. По этой же причине закрываются и магазины у дома – число объявлений о продаже их помещений выросло на 14%. Напротив, неплохо себя чувствует бизнес, ориентированный на обслуживание автомобилей. Снизилось число желающих продать оборудованные коворкинги. Кафе и рестораны, пекарни и медицинские клиники стали чаще выставлять свой бизнес на продажу, но прирост таких объявлений не выше 10%.