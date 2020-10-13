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Число желающих продать свой бизнес в России выросло на треть

Предприниматели пытаются избавиться от гостиниц, офисов и компаний в сфере развлечений
Александра Кошкина
Предприниматели распродают гостиницы и офисы /Евгений Разумный / Ведомости

После самоизоляции число объявлений о продаже готового бизнеса в городах-миллионниках выросло в среднем на 28%, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией «ЦИАН.Коммерческая». Эксперты сравнили данные на начало октября с началом марта этого года и выяснили, что наиболее тяжелая ситуация с бизнесом сложилась в Уфе, Самаре и Воронеже. Там число предпринимателей, желающих продать свое дело, выросло в 2 раза.

В 1,5 раза таковых стало больше в Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде. В Москве, Челябинске, Волгограде и Новосибирске аналитики отмечают средние по стране значения – около 28% прироста количества потенциальных продавцов. На этом фоне благополучными выглядят Пермь и Екатеринбург, где число желающих продать свой бизнес выросло всего на 6%. Зато в Омске и Красноярске число объявлений о продаже даже сократилось – на 9 и 15% соответственно.

Чаще всего бизнесмены спешат избавиться от гостиниц – количество таких предложений в среднем выросло на 49%. На 2-м месте находятся офисы (рост на 36%). «Это ожидаемо, учитывая переход многих сотрудников на дистанционный режим работы и массовое расторжение договоров аренды во время ограничительных мер, когда компании не могли продолжать вносить арендные платежи, из-за того что практически весь бизнес был поставлен на паузу», – говорится в исследовании.

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3-е место заняла индустрия развлечений – здесь число предложений выросло на четверть. Чаще всего на продажу выставляются ночные клубы, выставочные залы и галереи, кальянные, квест-комнаты, боулинги, базы отдыха. За развлекательными учреждениями следуют спортивные (рост предложений о продаже на 24%): фитнес-клубы, бассейны, тренажерные залы, школы танцев. На 5-м месте – индустрия красоты: парикмахерские, массажные и маникюрные салоны. В этой сфере число объявлений выросло на 15%. На столько же прибавилось желающих продать детские развивающие клубы и частные детские сады.

Также выделяются зоомагазины и ветклиники – общее число объявлений об их продаже невелико (меньше 500), но прирост за полгода составляет 65%. Аналитики объясняют его конкуренцией со стороны электронной коммерции – люди предпочитают заказывать товары на дом. По этой же причине закрываются и магазины у дома – число объявлений о продаже их помещений выросло на 14%. Напротив, неплохо себя чувствует бизнес, ориентированный на обслуживание автомобилей. Снизилось число желающих продать оборудованные коворкинги. Кафе и рестораны, пекарни и медицинские клиники стали чаще выставлять свой бизнес на продажу, но прирост таких объявлений не выше 10%.

Рост предложений по продаже готового бизнеса отмечают и аналитики «Авито». Однако, по их наблюдениям, ситуация постепенно исправляется: в III квартале предприниматели стали интересоваться приобретением компаний на 16% чаще, чем во II квартале. Спрос на компании индустрии развлечений и общепита вырос на 29 и 21% соответственно. 2-е место по популярности заняли компании сферы торговли и услуг (19%), 3-е – строительные компании (14%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных