Президентские законопроекты в развитие поправок в Конституцию рассмотрят в октябре

В законопроекте о правительстве также описывается новый порядок назначения министров обороны, иностранных дел, внутренних дел, юстиции, директоров ФСБ, СВР и Росгвардии — после консультаций в Совете федерации, на что отведен недельный срок. В отношении директоров ФСБ и СВР этот же порядок описан и в профильных законах об этих службах, в эти же законы внесены запреты на владение иностранным гражданством, видами на жительства и активами для сотрудников. Аналогичная правка внесена в профильный для Совбеза закон «О безопасности». Кроме того, теперь Совбез должен следить и за попытками отчуждения территорий России.