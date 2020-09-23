Президентские законопроекты в развитие поправок в Конституцию рассмотрят в октябре

Президентские законопроекты в развитие поправок в Конституцию рассмотрят в октябреВладимир Путин предложил изменить законы о правительстве, прокуратуре, ФСБ
Пакет поправок в законы о прокуратуре, Конституционном суде и другие акты, а также новый законопроект о правительстве Госдума рассмотрит в первом чтении в октябре. Такое решение было принято в среду на Совете Думы. Поправки президент России Владимир Путин внес в Госдуму вечером во вторник. Эти законопроекты конкретизируют положения, которые были изменены после внесения поправок в Конституцию.
Согласно законопроекту о правительстве, президент осуществляет общее руководство правительством и обеспечивает функционирование и взаимодействие правительства и иных органов, входящих в единую систему публичной власти.
Помимо существующих полномочий правительство, согласно законопроекту, обеспечивает проведение в России единой социально ориентированной госполитики в области культуры, науки, сохранении традиционных семейных ценностей и других сферах. Также правительство принимает меры, направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, «защиту института брака как союза мужчины и женщины». Кроме того, правительство осуществляет меры по защите суверенитета и территориальной целостности России.
Согласно законопроекту о правительстве, вице-премьеры и министры могут одновременно замещать и иные госдолжности, если это предусмотрено законодательством. Раньше прямого разрешения не было, это регулировалось другими законами и указами президента. Согласно действующему закону, они могли замещать должности полпредов президента в федеральных округах.
Согласно новому законопроекту, членами правительства не могут быть люди, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство. Членам правительства запрещается иметь иностранные счета, запрет распространяется на супругов и несовершеннолетних детей.
Госдума получила полномочия утверждать премьер-министра и вице-премьеров. Если Госдума отклоняет кандидатуру премьера, то президент вправе внести представление по новой кандидатуре или повторно по отклоненной. После трехкратного отклонения кандидатуры премьера президент сам назначает премьера. Если депутаты трижды отклоняют кандидатуру вице-премьера или министров, которые представлены председателем правительства, то вице-премьера или министра может назначить президент, согласование Госдумой уже не требуется. Госдума может выразить недоверие правительству, президент может согласиться с этим решением или нет. Если в течение трех месяцев Госдума повторно выражает недоверие правительству, то президент объявляет об отставке правительства или распускает Госдуму и назначает новые выборы.
В законопроекте о правительстве также описывается новый порядок назначения министров обороны, иностранных дел, внутренних дел, юстиции, директоров ФСБ, СВР и Росгвардии — после консультаций в Совете федерации, на что отведен недельный срок. В отношении директоров ФСБ и СВР этот же порядок описан и в профильных законах об этих службах, в эти же законы внесены запреты на владение иностранным гражданством, видами на жительства и активами для сотрудников. Аналогичная правка внесена в профильный для Совбеза закон «О безопасности». Кроме того, теперь Совбез должен следить и за попытками отчуждения территорий России.
Внесены поправки и в закон о прокуратуре, главная из которых — назначение заместителей генпрокурора и прокуроров субъектов федерации президентом после консультаций с Советом федерации. Кроме того теперь генпрокурор освобождается от должности президентом, а не Советом Федерации.