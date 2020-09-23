Путин разъяснил смысл поправок в Конституцию

«Это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики», ‒ сказал Путин. Он также добавил, что поправки могут обеспечить защиту интересов россиян и «безусловное» соблюдение в стране законности и правопорядка.