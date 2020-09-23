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Путин разъяснил смысл поправок в Конституцию

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Поправки в Конституцию РФ, вступившие в силу 4 июля этого года, направлены на закрепление фундаментальных основ устойчивого развития страны на десятилетия вперед, заявил на встрече с сенаторами президент России Владимир Путин. Стенограмма речи главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики», ‒ сказал Путин. Он также добавил, что поправки могут обеспечить защиту интересов россиян и «безусловное» соблюдение в стране законности и правопорядка.

Путин напомнил, что в соответствии с изменениями в основной закон страны Госдума будет принимать большее участие в формировании парламента, а Совет Федерации ‒ в назначении руководителей силовых ведомств, генпрокурора, его замов и областных прокуроров. 

Путин предложил внести поправки в основной закон страны в январе этого года. 1 июля в России состоялось голосование, на котором за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против ‒ 21,27%. Выразить свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании, пришли 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля принятые поправки вступили в силу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных