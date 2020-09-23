Путин разъяснил смысл поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ, вступившие в силу 4 июля этого года, направлены на закрепление фундаментальных основ устойчивого развития страны на десятилетия вперед, заявил на встрече с сенаторами президент России Владимир Путин. Стенограмма речи главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики», ‒ сказал Путин. Он также добавил, что поправки могут обеспечить защиту интересов россиян и «безусловное» соблюдение в стране законности и правопорядка.
Путин напомнил, что в соответствии с изменениями в основной закон страны Госдума будет принимать большее участие в формировании парламента, а Совет Федерации ‒ в назначении руководителей силовых ведомств, генпрокурора, его замов и областных прокуроров.
Путин предложил внести поправки в основной закон страны в январе этого года. 1 июля в России состоялось голосование, на котором за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против ‒ 21,27%. Выразить свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании, пришли 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля принятые поправки вступили в силу.