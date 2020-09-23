Путин привел конституционную реформу в действие

После принятия поправок в Конституцию стало проще распустить Госдуму, что также закрепляется в законопроекте. Ранее президент мог сделать это после того, как она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра. Теперь же, если после трехкратного отклонения кандидатур вице-премьеров и федеральных министров более трети должностей остаются вакантными (без учета министров силового блока), глава государства может распустить депутатов и назначить новые выборы. «Эта поправка облегчает проведение досрочных выборов без смены премьер-министра, – констатирует глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – Хотя в сегодняшних условиях сакральности любых предложений президента процедура троекратного отклонения предложенных им кандидатур будет выглядеть крайне странно и искусственно».