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Путин привел конституционную реформу в действие

В Госдуму внесен первый пакет из шести законопроектов
Максим Иванов Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Вечером 22 сентября комитет Госдумы по госстроительству сообщил о внесении Путиным пакета из шести законопроектов «в развитие поправок в Конституцию». В частности, полностью переписан и заново внесен конституционный закон «О правительстве России», нынешняя редакция которого действует с 1997 г. Предлагается закрепить нормы о новом порядке назначения членов правительства – с более активным участием Госдумы: премьер и его заместители, а также министры (кроме силовых, которые подчиняются напрямую президенту) назначаются главой государства после утверждения Думой.

После принятия поправок в Конституцию стало проще распустить Госдуму, что также закрепляется в законопроекте. Ранее президент мог сделать это после того, как она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра. Теперь же, если после трехкратного отклонения кандидатур вице-премьеров и федеральных министров более трети должностей остаются вакантными (без учета министров силового блока), глава государства может распустить депутатов и назначить новые выборы. «Эта поправка облегчает проведение досрочных выборов без смены премьер-министра, – констатирует глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – Хотя в сегодняшних условиях сакральности любых предложений президента процедура троекратного отклонения предложенных им кандидатур будет выглядеть крайне странно и искусственно».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных