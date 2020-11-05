РБК: «Сбер» ищет варианты покупки входящих в Rambler СМИ

Однако после продажи пакета в Rambler Group Мамут больше не будет владельцем СМИ, отмечает издание со ссылкой на пресс-службу Rambler. Проблема заключается в том, что, в соответствии с действующим законодательством России, иностранцам нельзя владеть более 20% в компании — учредителе любого отечественного СМИ, а у Сбербанка, по данным на 31 августа этого года, доля юридических лиц — нерезидентов в акционерном капитале составляла 43,5%. Таким образом, после консолидации Rambler Group косвенная доля иностранного участия в интернет-изданиях Rambler более чем вдвое превысит разрешенный законом порог.