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РБК: «Сбер» ищет варианты покупки входящих в Rambler СМИ

Ведомости

Сбербанк направил в администрацию президента России письмо с предложением оценить возможные варианты сделки, результатом которой станет приобретение банком входящих в Rambler Group СМИ, сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. К Rambler относятся, в частности, издания Lenta.ru, Gazeta.ru, «Секрет фирмы» и другие. «Ведомости» направили запрос в Сбербанк.

Вопрос о владении СМИ стал актуален после консолидации Сбербанком 100% Rambler Group. Ранее банку принадлежали 55% группы, еще 45% были у бизнесмена Александра Мамуты. При этом косвенная доля кредитной организации во входящих в холдинг СМИ была меньше 9%. Косвенная доля Мамуты через его компании составляла порядка 89%, писал РБК.

Однако после продажи пакета в Rambler Group Мамут больше не будет владельцем СМИ, отмечает издание со ссылкой на пресс-службу Rambler. Проблема заключается в том, что, в соответствии с действующим законодательством России, иностранцам нельзя владеть более 20% в компании — учредителе любого отечественного СМИ, а у Сбербанка, по данным на 31 августа этого года, доля юридических лиц — нерезидентов в акционерном капитале составляла 43,5%. Таким образом, после консолидации Rambler Group косвенная доля иностранного участия в интернет-изданиях Rambler более чем вдвое превысит разрешенный законом порог.

О том, что Сбербанк станет единственным владельцем Rambler Group, стало известно ранее 29 октября. В кредитной организации рассказали, что после закрытия сделки собираются инвестировать в технологии медиасервисов, производство собственного контента и расширение каталогов фильмов и сериалов на платформе Okko. Мамут за продажу доли получит средства двумя траншами, первый из которых составит 3 млрд руб. и будет выплачен сразу после закрытия сделки. 

Ранее по теме: Сбербанк станет единственным владельцем Rambler Group

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных