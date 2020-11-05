РБК: «Сбер» ищет варианты покупки входящих в Rambler СМИ
Сбербанк направил в администрацию президента России письмо с предложением оценить возможные варианты сделки, результатом которой станет приобретение банком входящих в Rambler Group СМИ, сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. К Rambler относятся, в частности, издания Lenta.ru, Gazeta.ru, «Секрет фирмы» и другие. «Ведомости» направили запрос в Сбербанк.
Вопрос о владении СМИ стал актуален после консолидации Сбербанком 100% Rambler Group. Ранее банку принадлежали 55% группы, еще 45% были у бизнесмена Александра Мамуты. При этом косвенная доля кредитной организации во входящих в холдинг СМИ была меньше 9%. Косвенная доля Мамуты через его компании составляла порядка 89%, писал РБК.
Однако после продажи пакета в Rambler Group Мамут больше не будет владельцем СМИ, отмечает издание со ссылкой на пресс-службу Rambler. Проблема заключается в том, что, в соответствии с действующим законодательством России, иностранцам нельзя владеть более 20% в компании — учредителе любого отечественного СМИ, а у Сбербанка, по данным на 31 августа этого года, доля юридических лиц — нерезидентов в акционерном капитале составляла 43,5%. Таким образом, после консолидации Rambler Group косвенная доля иностранного участия в интернет-изданиях Rambler более чем вдвое превысит разрешенный законом порог.
О том, что Сбербанк станет единственным владельцем Rambler Group, стало известно ранее 29 октября. В кредитной организации рассказали, что после закрытия сделки собираются инвестировать в технологии медиасервисов, производство собственного контента и расширение каталогов фильмов и сериалов на платформе Okko. Мамут за продажу доли получит средства двумя траншами, первый из которых составит 3 млрд руб. и будет выплачен сразу после закрытия сделки.