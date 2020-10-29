Сбербанк станет единственным владельцем Rambler Group

Доля Александра Мамута будет оплачена траншами. Первый в размере 3 млрд руб. будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй транш будет выплачен позднее, в течение года. Его размер пока не определен, говорится в сообщении банка. Кроме того, банк выкупит долю Мамута в кинотеатре «Художественный», который будет консолидирован на балансе Rambler Group.