Сбербанк станет единственным владельцем Rambler Group

Сбербанк станет единственным владельцем Rambler GroupГосбанк выкупит оставшиеся 45% у Александра Мамута
Сбербанк выкупит у бизнесмена Александра Мамута 45% доли в Rambler Group, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Таким образом, госбанк консолидирует 100% Rambler Group. Стороны подписали обязывающие документы.
Источник, знакомый с условиями сделки, рассказал «Ведомостям», что после ее закрытия в совете директоров Rambler Group произойдут изменения. В частности, совет покинут представители компании A&NN, принадлежащей Мамуту.
Мамут, к которому обратились «Ведомости», от комментариев отказался. Также поступил и представитель Rambler Group.
Доля Александра Мамута будет оплачена траншами. Первый в размере 3 млрд руб. будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй транш будет выплачен позднее, в течение года. Его размер пока не определен, говорится в сообщении банка. Кроме того, банк выкупит долю Мамута в кинотеатре «Художественный», который будет консолидирован на балансе Rambler Group.
Два сотрудника Rambler Group сообщили «Ведомостям», что вскоре после объявления о сделке всем сотрудникам компании пришло приглашение на онлайн-встречу с гендиректором компании Рафаэлем Абрамяном.
После закрытия сделки «Сбер» планирует инвестировать в технологии медиасервисов, производство собственного контента и расширение каталогов фильмов и сериалов на платформе Okko, указано в сообщении банка.
«Мы ценим вклад Александра Мамута в развитие холдинга и благодарим его за совместное эффективное сотрудничество», — прокомментировал председатель правления банка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении.
В августе прошлого года Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group. Такая же доля оставалась у A&NN, еще 7% владела компания Era Capital. В сделку со Сбербанком тогда вошли онлайн-кинотеатр Оkkо, медиаактивы (Gazeta.ru, Lenta.ru, Championat.com, агентство Rambler News Service, порталы Rambler, Afisha.ru, блог-платформа LiveJournal.com), а также кинотеатр «Художественный».
За периметром сделки оставалась крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров «Кино Okko», а также издательство «Азбука-Аттикус». Сумма сделки тогда не называлась. РБК со ссылкой на источники писал, что Сбербанк инвестирует в Rambler Group 11 млрд руб. Эту информацию «Ведомостям» подтверждали два близких к банку источника. В рамках сделки Rambler Group из инвестиций Сбербанка полностью погасила свой долг перед банком «Траст». Он составлял 3,3 млрд руб.
В декабре 2019 г. Rambler Group за счет собственных средств провела обратный выкуп 6,08% у Era Capital, сообщала группа. Сумму сделки стороны тогда не раскрывали. Era Capital вышла из состава акционеров Rambler Group в мае 2020 г., сообщал «Ведомостям» представитель группы.
В июле текущего года, рамках предоставления дополнительного финансирования Сбербанк выкупил у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у финансового инвестора Era Capital, сообщал банк. Помимо этого, банк также приобрел долю в 1,5% напрямую у второго акционера Rambler Group – компании A&NN, принадлежащей Мамуту. Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличилась до 55%.