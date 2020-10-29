Сбербанк стал владельцем 100% «Евроцемента»«Евроцемент», принадлежавший Филарету Гальчеву, достался госбанку за долги
Сбербанк консолидировал 100% акций GFI Investment Limited — головной компании группы «Евроцемент груп». Об этом говорится в отчете госбанка за III квартал 2020 г. по МСФО. Консолидация 100% акций компании произошла в III квартале «в рамках процесса урегулирования долга».
Теперь Сбербанк ищет инвесторов для продажи компании, отмечается в отчете. По состоянию на 30 сентября 2020 г. консолидированные чистые активы группы «Евроцемент» составили 79,2 млрд руб., указано в отчете.
В Сбербанке и «Евроцементе» не раскрывают сумму задолженности группы. Но, как ранее сообщал РБК со ссылкой на источники, группа «Евроцемент» оказалась проблемным заемщиком, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности госбанка летом 2020 г. В июле Сбербанк показал самое большое в своей истории увеличение просроченной задолженности по корпоративным кредитам — на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд.
В конце августа Сбербанк подал 14 исков к «Евроцемент груп» и ее дочерним компаниям на общую сумму 155,3 млрд руб., при этом во всех исках фигурируют две суммы — 11,7 млрд руб. и 21,7 млрд руб., в качестве третьего лица по искам привлечен ВТБ. Согласно данным Федресурса, Сбербанк выступал залогодержателем финансовых активов (доля 100%), интеллектуальной собственности, ценных бумаг, оборудования и проч. по 24 договорам залога с АО «Евроцемент груп» и ее дочерним структурам. В конце ноября прошлого года Сбербанк получил долг «Евроцемент груп» перед ВТБ. В 2016 г. долг компании достигал 100 млрд руб., из которых 65 млрд руб. «Евроцемент груп» была должна Сбербанку. Передача долгов произошла в рамках обмена между ВТБ и Сбербанком. ВТБ выкупил весь долг компании «Мечел» Игоря Зюзина перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб. Таким образом, Сбербанк стал крупнейшим кредитором компании.
В декабре после выкупа долга у ВТБ зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказывал журналистам, что банк рассчитывает получить план реструктуризации долга «Евроцемента» в I квартале 2020 г. «Мы будем очень активно взаимодействовать, чтобы создать план реструктуризации. Я думаю, что, в принципе, мы эту стратегию увидим, наверное, в I квартале 2020 г. И тогда нам уже станет четко ясно, что мы сможем сделать, потому что это вопрос, который нас, конечно, беспокоит», - сказал он 17 декабря 2019 г.
Президентом «Евроцемента» с 2002 г. являлся Михаил Скороход, а в феврале текущего года в «Евроцемент груп» сообщили, что на должность гендиректора компании назначен Ашот Хачатурянц, который за две недели до этого покинул пост генерального директора «Сбербанк капитала». Он же стал и новым президентом компании, а Скороход был назначен на должность главного исполнительного вице-президента.
Холдинг «Евроцемент групп» — один из крупнейших производителей цемента в мире, говорится на сайте компании. Холдинг включен в перечень системообразующих предприятий России. В состав холдинга входят 19 цементных заводов в России, Узбекистане и на Украине, а также предприятия по производству бетона, железобетонных изделий, минерального порошка и нерудных материалов (щебень, гранит). Производственная мощность предприятий холдинга составляет 60 млн т цемента и более 11 млн куб. м бетона. Запасы нерудных материалов оцениваются в более чем 5,5 млрд т. Бенефициаром является Филарет Гальчев. Его состояние Forbes оценивал в $1 млрд по итогам 2018 г. В феврале 2016 г. Гальчев лишился 6,12% акций крупнейшего производителя цемента в мире LafargeHolcim стоимостью $1,35 млрд в результате margin call в Сбербанке. Тогда его состояние снизилось с $5,6 млрд до $305 млн, писали «Ведомости».