Сбербанк стал владельцем 100% «Евроцемента»

В конце августа Сбербанк подал 14 исков к «Евроцемент груп» и ее дочерним компаниям на общую сумму 155,3 млрд руб., при этом во всех исках фигурируют две суммы — 11,7 млрд руб. и 21,7 млрд руб., в качестве третьего лица по искам привлечен ВТБ. Согласно данным Федресурса, Сбербанк выступал залогодержателем финансовых активов (доля 100%), интеллектуальной собственности, ценных бумаг, оборудования и проч. по 24 договорам залога с АО «Евроцемент груп» и ее дочерним структурам. В конце ноября прошлого года Сбербанк получил долг «Евроцемент груп» перед ВТБ. В 2016 г. долг компании достигал 100 млрд руб., из которых 65 млрд руб. «Евроцемент груп» была должна Сбербанку. Передача долгов произошла в рамках обмена между ВТБ и Сбербанком. ВТБ выкупил весь долг компании «Мечел» Игоря Зюзина перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб. Таким образом, Сбербанк стал крупнейшим кредитором компании.