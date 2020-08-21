Сбербанк подал иски о взыскании активов «Евроцемент груп»В феврале компанию возглавил бывший топ-менеджер Сбербанка
Сбербанк подал 14 исков к одному из крупнейших частных производителей цемента в мире — «Евроцемент груп» Филарета Гальчева и ее дочерним компаниям («Петербургцемент», «Мальцовский Портландцемент», и «Мальцовское карьероуправление»), следует из картотеки арбитражных дел. Девять исков содержат материальные требования на общую сумму 155,3 млрд руб., при этом во всех исках фигурируют две суммы — 11,7 млрд руб. и 21,7 млрд руб., в качестве третьего лица по искам привлечен ВТБ.
Из 155,3 млрд руб., 21,7 млрд Сбербанк хочет взыскать с «Мальцовского Портландцемента» из-за «задолженности по договору поставки», а по остальным искам на общую сумму 133,6 млрд руб. кредитная организация требует взыскать заложенное имущество.
В пресс-службах Сбербанка, ВТБ и «Евроцемент груп» отказались комментировать «Ведомостям» причину обращения в суд и содержание исков.
Сбербанк предъявил требования к холдингу «Евроцемент» на общую сумму в размере 33,4 млрд рублей, считает юрист практики разрешения споров юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Виктория Велюга. «Предполагается погашение образовавшегося долга за счет обращения взыскания на ликвидное имущество группы компаний», — сказала она «Ведомостям». Руководитель арбитражной практики юридической фирмы Vegas Lex Виктор Петров в свою очередь считает, что Сбербанк «безусловно, планирует взыскать все заявленные суммы — разница в мерах, возможно, обусловлена тем, что залоги существуют только в отношении части [материальных] требований.
Согласно данным Федресурса, Сбербанк выступает залогодержателем финансовых активов (доля 100%), интеллектуальной собственности, ценных бумаг, оборудования и проч. по 24 договорам залога с АО «Евроцементгруп». У «Петербургцемента» есть четыре залога перед Сбербанком (заложены транспортные средства) и два перед ВТБ (имущественные права — доля 100%). У «Мальцовского портландцемента» семь залогов, четыре из которых у Сбербанка на транспортные средства, два у ВТБ на имущественные права (доля 100%), и еще один у «Вольво финанс восток» на транспортные средства.
В конце ноября прошлого года РБК сообщило со ссылкой на источники о том, что Сбербанк получил долг «Евроцемент груп» перед ВТБ. В 2016 г. долг компании достигал 100 млрд руб., из которых 65 млрд руб. «Евроцемент груп» была должна Сбербанку. Передача долгов произошла в рамках обмена между ВТБ и Сбербанком, сообщало издание. ВТБ выкупил весь долг компании «Мечел» Игоря Зюзина перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб. Таким образом, Сбербанк является крупнейшим кредитором компании.
В декабре 2019 года зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказывал журналистам, что банк рассчитывает получить план реструктуризации долга «Евроцемента» в первом квартале 2020 года. «Мы будем очень активно взаимодействовать, чтобы создать план реструктуризации. Я думаю, что, в принципе, мы эту стратегию увидим, наверное, в первом квартале 2020 года. И тогда нам уже станет четко ясно, что мы сможем сделать, потому что это вопрос, который нас, конечно, беспокоит», — сказал он 17 декабря 2019 года (цитата по РБК).
Президентом «Евроцемент» с 2002 г. являлся Михаил Скороход, а в феврале текущего года в «Евроцемент груп» сообщили, что на должность гендиректора компании назначен Ашот Хачатурянц, который за две недели до этого покинул пост генерального директора «Сбербанк Капитала». Он же стал и новым президентом компании, а Скороход был назначен на должность главного исполнительного вице-президента.
Холдинг «Евроцемент групп» — один из крупнейших производителей цемента в мире, говорится на сайте компании. Холдинг включен в перечень системообразующих предприятий России. В состав холдинга входят 19 цементных заводов в России, Узбекистане и на Украине, а также предприятия по производству бетона, железобетонных изделий, минерального порошка и нерудных материалов (щебень, гранит). Производственная мощность предприятий холдинга, по официальным данным, составляет 60 млн т цемента и более 11 млн куб. м бетона. Запасы нерудных материалов оцениваются в более чем 5,5 млрд т. Бенефициаром является Филарет Гальчев. Его состояние Forbes оценивал в $1 млрд по итогам 2018 г. В феврале 2016 г. Гальчев лишился 6,12% акций крупнейшего производителя цемента в мире LafargeHolcim стоимостью $1,35 млрд в результате margin call в Сбербанке. Тогда его состояние снизилось с $5,6 млрд до $305 млн, писали «Ведомости».