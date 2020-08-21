Сбербанк подал иски о взыскании активов «Евроцемент груп»

Холдинг «Евроцемент групп» — один из крупнейших производителей цемента в мире, говорится на сайте компании. Холдинг включен в перечень системообразующих предприятий России. В состав холдинга входят 19 цементных заводов в России, Узбекистане и на Украине, а также предприятия по производству бетона, железобетонных изделий, минерального порошка и нерудных материалов (щебень, гранит). Производственная мощность предприятий холдинга, по официальным данным, составляет 60 млн т цемента и более 11 млн куб. м бетона. Запасы нерудных материалов оцениваются в более чем 5,5 млрд т. Бенефициаром является Филарет Гальчев. Его состояние Forbes оценивал в $1 млрд по итогам 2018 г. В феврале 2016 г. Гальчев лишился 6,12% акций крупнейшего производителя цемента в мире LafargeHolcim стоимостью $1,35 млрд в результате margin call в Сбербанке. Тогда его состояние снизилось с $5,6 млрд до $305 млн, писали «Ведомости».