В Минпромторге увидели возможности для экспортеров в забое норок в Дании
Решение властей Дании уничтожить всех разводимых в стране норок создает возможности для экспортеров норкового меха из России, заявили «Ведомостям» в пресс-службе Минпромторга.
«Ожидается, что Дания не только утратит свои позиции на мировом рынке, но и станет нетто-импортером изделий из норкового меха. Таким образом, российские экспортеры меха получают возможность в отсутствие сильного конкурента выйти на рынок, прежде практически недоступный для них», — цитирует пресс-служба ведомства слова российского торгпреда в Дании Сергея Филимонова. Он добавил, что эта страна может превратиться из экспортера в импортера норкового меха.
По данным Минпромторга, в 2019 г. Дания занимала почти четверть мирового рынка норкового меха, экспортировав готовой продукции из него на $730 млн. Теперь же в стране будут уничтожены все 1137 ферм, где разводятся норки.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские власти приняли решение истребить всех норок в стране из-за мутировавшего у них коронавируса, который передался людям. Премьер назвала ситуацию «крайне серьезной» и подчеркнула, что в отсутствие мер новый вид вируса может распространиться на другие страны.
Коронавирус выявили на 207 норковых фермах в Ютландии. Пять случаев мутации коронавируса были обнаружены на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом зафиксированы у людей. Мутировавший коронавирус проявляет пониженную чувствительность к антителам.