В Минпромторге увидели возможности для экспортеров в забое норок в Дании

«Ожидается, что Дания не только утратит свои позиции на мировом рынке, но и станет нетто-импортером изделий из норкового меха. Таким образом, российские экспортеры меха получают возможность в отсутствие сильного конкурента выйти на рынок, прежде практически недоступный для них», — цитирует пресс-служба ведомства слова российского торгпреда в Дании Сергея Филимонова. Он добавил, что эта страна может превратиться из экспортера в импортера норкового меха.