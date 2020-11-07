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Лукашенко предложил главе «Росатома» создать дочернее предприятие в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву создать в республике дочернее предприятие госкорпорации, сообщает агентство «БелТА». Этот вопрос стороны обсудили во время посещения Белорусской АЭС (БеАЭС).

«Перспективы сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили возможное строительство дополнительных реакторов БелАЭС и совместное строительство АЭС в других странах. «Росатом» в свою очередь предложил Национальной академии наук Белоруссии построить исследовательский реактор совместно с Курчатовским институтом.

Ранее в субботу минэнерго Белоруссии сообщило, что первый блок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40%. Промышленная эксплуатация станции позволит обеспечить около 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии и замещать около 4,5 млрд куб. м природного газа в год.

Пуск первого энергоблока БелАЭС начался 7 августа, 11 октября на этапе физического пуска реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. В конце октября ввод в эксплуатацию первого блока станции был перенесен на февраль 2021 г., а второго — на май 2022 г.

Ранее по теме: Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой в связи с запуском БелАЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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