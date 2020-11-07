Лукашенко предложил главе «Росатома» создать дочернее предприятие в Белоруссии

Ранее в субботу минэнерго Белоруссии сообщило, что первый блок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40%. Промышленная эксплуатация станции позволит обеспечить около 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии и замещать около 4,5 млрд куб. м природного газа в год.