Лукашенко предложил главе «Росатома» создать дочернее предприятие в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву создать в республике дочернее предприятие госкорпорации, сообщает агентство «БелТА». Этот вопрос стороны обсудили во время посещения Белорусской АЭС (БеАЭС).
«Перспективы сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации», — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили возможное строительство дополнительных реакторов БелАЭС и совместное строительство АЭС в других странах. «Росатом» в свою очередь предложил Национальной академии наук Белоруссии построить исследовательский реактор совместно с Курчатовским институтом.
Ранее в субботу минэнерго Белоруссии сообщило, что первый блок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40%. Промышленная эксплуатация станции позволит обеспечить около 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии и замещать около 4,5 млрд куб. м природного газа в год.
Пуск первого энергоблока БелАЭС начался 7 августа, 11 октября на этапе физического пуска реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. В конце октября ввод в эксплуатацию первого блока станции был перенесен на февраль 2021 г., а второго — на май 2022 г.