Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой в связи с запуском БелАЭС

Как сообщили в министерстве энергетики республики, первый блок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40 %. Промышленная эксплуатация станции позволит обеспечить около 40 % внутренних потребностей страны в электроэнергии и замещать около 4,5 млрд. куб. м природного газа в год.