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Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой в связи с запуском БелАЭС

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Белоруссия с запуском Белорусской АЭС (БелАЭС) становится ядерной державой, заявил президент республики Александр Лукашенко, посетивший станцию.

«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — цитирует его «БелТА».

По словам Лукашенко, запуск станции станет импульсом для привлечения в республику передовых технологий и позволит активно развивать другие сферы промышленности, в том числе производство электротранспорта.

Как сообщили в министерстве энергетики республики, первый блок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40 %. Промышленная эксплуатация станции позволит обеспечить около 40 % внутренних потребностей страны в электроэнергии и замещать около 4,5 млрд. куб. м природного газа в год.

Пуск первого энергоблока БелАЭС начался 7 августа, 11 октября на этапе физического пуска реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. В конце октября ввод в эксплуатацию первого блока станции был перенесен на февраль 2021 г., а второго — на май 2022 г.

14 августа президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд заявили о своем намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС. Власти прибалтийских стран настаивают, что станция угрожает их экологической безопасности.

1 сентября пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций сообщила, что Литва, Латвия и Эстония откажутся от торговли электроэнергией с Минском.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 ГВт строится по российскому проекту вблизи города Островец в Гродненской области недалеко от границы с Литвой.

Ранее по теме: Литва порекомендовала Белоруссии приостановить запуск БелАЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных