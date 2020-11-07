Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой в связи с запуском БелАЭС
Белоруссия с запуском Белорусской АЭС (БелАЭС) становится ядерной державой, заявил президент республики Александр Лукашенко, посетивший станцию.
«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — цитирует его «БелТА».
По словам Лукашенко, запуск станции станет импульсом для привлечения в республику передовых технологий и позволит активно развивать другие сферы промышленности, в том числе производство электротранспорта.
Как сообщили в министерстве энергетики республики, первый блок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40 %. Промышленная эксплуатация станции позволит обеспечить около 40 % внутренних потребностей страны в электроэнергии и замещать около 4,5 млрд. куб. м природного газа в год.
Пуск первого энергоблока БелАЭС начался 7 августа, 11 октября на этапе физического пуска реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. В конце октября ввод в эксплуатацию первого блока станции был перенесен на февраль 2021 г., а второго — на май 2022 г.
14 августа президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд заявили о своем намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС. Власти прибалтийских стран настаивают, что станция угрожает их экологической безопасности.
1 сентября пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций сообщила, что Литва, Латвия и Эстония откажутся от торговли электроэнергией с Минском.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 ГВт строится по российскому проекту вблизи города Островец в Гродненской области недалеко от границы с Литвой.