Литва порекомендовала Белоруссии приостановить запуск БелАЭС
МИД Литвы направил министерству иностранных дел Белоруссии ноту с призывом остановить запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, поскольку, как считают в ведомстве, станция не соответствует стандартам безопасности и экологическим требованиям.
«В ноте осуждаются безответственные действия Белоруссии, усугубляющие ядерные и экологические угрозы не только для Белоруссии или Литвы, но и для Европы в целом. Белоруссии настоятельно рекомендуется приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования», — говорится в сообщении.
В литовском МИДе пообещали продолжить работу в рамках ЕС и международных конвенций для поиска решения по снижению угроз от запуска БелАЭС.
Пуск первого энергоблока БелАЭС начался 7 августа, 11 октября на этапе физического пуска реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. В конце октября ввод в эксплуатацию первого блока станции был перенесен на февраль 2021 г., а второго — на май 2022 г.
14 августа президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд заявили о своем намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС. Власти прибалтийских стран настаивают, что станция угрожает их экологической безопасности.
1 сентября пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций сообщила, что Литва, Латвия и Эстония откажутся от торговли электроэнергией с Минском.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 ГВт строится по российскому проекту вблизи города Островец в Гродненской области недалеко от границы с Литвой.