Литва порекомендовала Белоруссии приостановить запуск БелАЭС

«В ноте осуждаются безответственные действия Белоруссии, усугубляющие ядерные и экологические угрозы не только для Белоруссии или Литвы, но и для Европы в целом. Белоруссии настоятельно рекомендуется приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования», — говорится в сообщении.