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«Сибантрацит» извинился перед партнером Босова за публикацию о хищениях средств

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Угольная компания «Сибантрацит», принадлежавшая погибшему бизнесмену Дмитрию Босову, в своем заявлении опровергла собственное апрельское сообщение о снятии со всех должностей партнера Босова — Александра Исаева из-за обвинения в злоупотреблениях и хищениях. Аналогичное заявление опубликовала и управляющая компания «Востокуголь», в которой погибшему Босову принадлежало 50%. Компании принесли Исаеву извинения. 

«Были опубликованы сообщения, содержавшие сведения о снятии г-на Исаева Александра Сергеевича со всех должностей в компаниях группы «Сибантрацит» и «Востокуголь» в связи со злоупотреблениями и хищениями на вверенных ему участках работ и распространением недостоверной информации, а также его участии в незаконной деятельности группировки Исаев — Сазонов — Баранов. Настоящим сообщаем, что опубликованная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщениях. 

Об увольнении Исаева из «Востокугля» и «Сибантрацита» стало известно 6 апреля. Отношения к деятельности этих компаний Исаев больше не имеет, говорилось в их сообщениях («Востокуглем» Босов и Исаев владели на паритетных началах). В качестве причины увольнения назывались «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ, распространение недостоверной информации о деятельности компаний».

Компания «Сибантрацит» основана в 2000 г. Это один из крупнейших производителей коксующегося угля с активами в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. В 2018 г. компания произвела 24,1 млн т угля, почти четверть российского производства. К 2022 г. предприятие планирует нарастить добычу до 58 млн т в год, указано на его сайте. Вдова Дмитрия Босова — Катерина Босов присоединилась к команде «Сибантрацита» в 2017 г. Она была назначена гендиректором «дочки» компании — «СА логистик», а после стала коммерческим директором «Сибантрацита». В этой должности она отвечала за продажи и логистику группы.

В 2018 г. Босов вошла в совет директоров компании. На данный момент Катерина возглавляет совет директоров «Сибантрацита». Катерина Босов стала доверительным управляющим 50% доли мужа в УК «Востокуголь. В августе половина доли Дмитрия Босова в компании «Аллтек» (контролирует «Сибантрацит») перешла к Катерине, она стала владельцем 43,29% в ООО «Аллтек», столько же принадлежит и погибшему Дмитрию Босову.

Сейчас между Катериной Босов, матерью погибшего бизнесмена и его детьми проходят судебные споры из-за активов Босова.

Ранее по теме: СК завел уголовное дело о доведении до самоубийства бизнесмена Босова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных