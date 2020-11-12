СК завел уголовное дело о доведении до самоубийства бизнесмена Босова
Босов был крупнейшим акционером и главой совета директоров группы компаний «Аллтек», в которую входит «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей. Босов погиб в ночь на 6 мая, ему было 52 года. Тело бизнесмена нашли с огнестрельным ранением в его доме в селе Усово, рядом лежал пистолет Glock. РБК сообщал, что следствие рассматривает две версии произошедшего: самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Версия убийства Босова не рассматривалась.
Как выяснил РБК, заявление о расследовании обстоятельств смерти бизнесмена подали его вдова Катерина и старший сын от первого брака Артем. Катерина Босов проходит в деле как потерпевшая. Источник издания, знакомый с материалами следствия, сообщил, что свидетели по делу дали показания о том, что Босов тяжело переживал конфликт со своим бывшим бизнес-партнером Александром Исаевым. Сам Исаев заявил РБК, что к нему от следствия вопросов не поступало.
Об увольнении Исаева из «Востокугля» и «Сибантрацита» стало известно 6 апреля. Отношения к деятельности этих компаний Исаев больше не имеет, говорилось в их сообщениях («Востокуглем» Босов и Исаев владели на паритетных началах). В качестве причины увольнения назывались «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ, распространение недостоверной информации о деятельности компаний».
Сейчас между Катериной Босов, матерью погибшего бизнесмена и его детьми проходят судебные споры из-за активов бизнесмена.