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СК завел уголовное дело о доведении до самоубийства бизнесмена Босова

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ) бизнесмена Дмитрия Босова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами расследования. Эту информацию изданию подтвердила вдова Босова Катерина, дело было возбуждено еще в августе.

Босов был крупнейшим акционером и главой совета директоров группы компаний «Аллтек», в которую входит «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей. Босов погиб в ночь на 6 мая, ему было 52 года. Тело бизнесмена нашли с огнестрельным ранением в его доме в селе Усово, рядом лежал пистолет Glock. РБК сообщал, что следствие рассматривает две версии произошедшего: самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Версия убийства Босова не рассматривалась.

Как выяснил РБК, заявление о расследовании обстоятельств смерти бизнесмена подали его вдова Катерина и старший сын от первого брака Артем. Катерина Босов проходит в деле как потерпевшая. Источник издания, знакомый с материалами следствия, сообщил, что свидетели по делу дали показания о том, что Босов тяжело переживал конфликт со своим бывшим бизнес-партнером Александром Исаевым. Сам Исаев заявил РБК, что к нему от следствия вопросов не поступало.

Об увольнении Исаева из «Востокугля» и «Сибантрацита» стало известно 6 апреля. Отношения к деятельности этих компаний Исаев больше не имеет, говорилось в их сообщениях («Востокуглем» Босов и Исаев владели на паритетных началах). В качестве причины увольнения назывались «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ, распространение недостоверной информации о деятельности компаний».

Сейчас между Катериной Босов, матерью погибшего бизнесмена и его детьми проходят судебные споры из-за активов бизнесмена.

Ранее по теме: Суд запретил оформлять наследство на доли Босова в «Аллтеке»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных