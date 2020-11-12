СК завел уголовное дело о доведении до самоубийства бизнесмена Босова

Как выяснил РБК, заявление о расследовании обстоятельств смерти бизнесмена подали его вдова Катерина и старший сын от первого брака Артем. Катерина Босов проходит в деле как потерпевшая. Источник издания, знакомый с материалами следствия, сообщил, что свидетели по делу дали показания о том, что Босов тяжело переживал конфликт со своим бывшим бизнес-партнером Александром Исаевым. Сам Исаев заявил РБК, что к нему от следствия вопросов не поступало.