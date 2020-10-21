Суд запретил оформлять наследство на доли Босова в «Аллтеке»Определение суда принято в рамках рассмотрения иска к вдове бизнесмена Катерине
Одинцовский городской суд запретил нотариусу выдавать свидетельства о праве на наследство долей в УК ООО «Аллтек» (контролирует «Сибантацит») до вступления в силу решения суда по иску матери погибшего бизнесмена Дмитрия Босова и его четверых детей к вдове предпринимателя Катерине Босов, говорится в определении суда от 20 октября. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил сын Босова — Артем Босов.
«Запретить нотариусу Одинцовского нотариального округа Московской области Пановой Е.А. до вступления решения суда в законную силу выдавать свидетельства о праве на наследство долей в уставном капитале ООО “Аллтек”», — говорится в определении, которое принято по ходатайству истцов.
Представитель Катерины Босов отказалась от комментариев.
В рамках иска мать и четверо детей Босова оспаривают переход к Катерине доли в холдинговой компании «Аллтек» и требуют включить долю в наследственную массу. Дмитрий Босов покончил с собой 6 мая 2020 года. В августе половина доли Дмитрия Босова в компании «Аллтек» перешла к Катерине Босов, она стала владельцем 43,29% в ООО «Аллтек», столько же принадлежит и погибшему Дмитрию Босову. Совладельцами компании также остаются ее гендиректор Дмитрий Ага (7,9%), топ-менеджеры Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%). Оспорить выделение доли родственники Босова решили, поскольку создание бизнеса Босов начал до брака с Катериной, сообщал РБК со ссылкой на источники.
Производственные активы группы «Сибантрацит» принадлежат кипрской Sibanthracite, единственным владельцем которой является «Аллтек». Более 86% долей «Аллтек» контролировал председатель совета директоров Дмитрий Босов. В конце мая Катерина Босов сменила Дмитрия Ага на посту главы совета директоров ООО «УК "Сибантрацит».
Компания «Сибантрацит» основана в 2000 г. Это один из крупнейших производителей коксующегося угля с активами в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. В 2018 г. компания произвела 24,1 млн т угля, почти четверть российского производства. К 2022 г. предприятие планирует нарастить добычу до 58 млн т в год, указано на его сайте. Босов присоединилась к команде «Сибантрацита» в 2017 г. Она была назначена гендиректором «дочки» компании — «СА логистик», а после стала коммерческим директором «Сибантрацита». В этой должности она отвечала за продажи и логистику группы. В 2018 г. Босов вошла в совет директоров компании.
Согласно данным ЕГРЮЛ, Катерина Босов стала доверительным управляющим 50% доли мужа в УК «Востокуголь» — еще одного актива группы. Другие 50% записаны на саму компанию, однако ее прежний собственник, бизнес-партнер Дмитрия Босова Александр Исаев, оспаривает в суде утрату этого актива. Исаев был уволен со всех постов в компаниях Дмитрия Босова.