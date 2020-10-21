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Суд запретил оформлять наследство на доли Босова в «Аллтеке»

Определение суда принято в рамках рассмотрения иска к вдове бизнесмена Катерине
Татьяна Морозова
Александр Рюмин/ТАСС

Одинцовский городской суд запретил нотариусу выдавать свидетельства о праве на наследство долей в УК ООО «Аллтек» (контролирует «Сибантацит») до вступления в силу решения суда по иску матери погибшего бизнесмена Дмитрия Босова и его четверых детей к вдове предпринимателя Катерине Босов, говорится в определении суда от 20 октября. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил сын Босова — Артем Босов. 

«Запретить нотариусу Одинцовского нотариального округа Московской области Пановой Е.А. до вступления решения суда в законную силу выдавать свидетельства о праве на наследство долей в уставном капитале ООО “Аллтек”», — говорится в определении, которое принято по ходатайству истцов.

Представитель Катерины Босов отказалась от комментариев.

В рамках иска мать и четверо детей Босова оспаривают переход к Катерине доли в холдинговой компании «Аллтек» и требуют включить долю в наследственную массу. Дмитрий Босов покончил с собой 6 мая 2020 года. В августе половина доли Дмитрия Босова в компании «Аллтек» перешла к Катерине Босов, она стала владельцем 43,29% в ООО «Аллтек», столько же принадлежит и погибшему Дмитрию Босову. Совладельцами компании также остаются ее гендиректор Дмитрий Ага (7,9%), топ-менеджеры Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%). Оспорить выделение доли родственники Босова решили, поскольку создание бизнеса Босов начал до брака с Катериной, сообщал РБК со ссылкой на источники. 

12 октября Одинцовский городской суд уже наложил обеспечительные меры на долю Катерины «Аллтеке», сообщали «Ведомости». Они предусматривают временный запрет на отчуждение доли Катерины в «Аллтеке». 

Производственные активы группы «Сибантрацит» принадлежат кипрской Sibanthracite, единственным владельцем которой является «Аллтек». Более 86% долей «Аллтек» контролировал председатель совета директоров Дмитрий Босов. В конце мая Катерина Босов сменила Дмитрия Ага на посту главы совета директоров ООО «УК "Сибантрацит». 

Компания «Сибантрацит» основана в 2000 г. Это один из крупнейших производителей коксующегося угля с активами в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. В 2018 г. компания произвела 24,1 млн т угля, почти четверть российского производства. К 2022 г. предприятие планирует нарастить добычу до 58 млн т в год, указано на его сайте. Босов присоединилась к команде «Сибантрацита» в 2017 г. Она была назначена гендиректором «дочки» компании — «СА логистик», а после стала коммерческим директором «Сибантрацита». В этой должности она отвечала за продажи и логистику группы. В 2018 г. Босов вошла в совет директоров компании.  

Согласно данным ЕГРЮЛ, Катерина Босов стала доверительным управляющим 50% доли мужа в УК «Востокуголь» — еще одного актива группы. Другие 50% записаны на саму компанию, однако ее прежний собственник, бизнес-партнер Дмитрия Босова Александр Исаев, оспаривает в суде утрату этого актива. Исаев был уволен со всех постов в компаниях Дмитрия Босова.

Ранее по теме: Суд наложил обеспечительные меры на долю Катерины Босов в «Аллтеке»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных