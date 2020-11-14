ЦУМ могут оштрафовать из-за отсутствия дистанции в очереди за смартфонами
Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве могут оштрафовать за несоблюдение социальной дистанции покупателями в очереди за смартфонами, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«ЦУМу грозит штраф до 1 млн руб. из-за несоблюдения дистанции в очереди за смартфонами. Магазин не организовал социальное дистанцирование покупателей и использование ими средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.
Представителя администрации ЦУМа пригласили для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, добавили в штабе.
Главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин в комментарии ТАСС пояснил, что накануне в ЦУМе произошла давка покупателей, пришедших за новыми смартфонами.
Ранее ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн руб. за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщил 25 сентября руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Накануне этого в столице за аналогичные нарушения были закрыты несколько магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия». Также 1 октября по той же причине Роспотребнадзор приостановил работу Коптевского рынка в Москве.