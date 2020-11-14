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ЦУМ могут оштрафовать из-за отсутствия дистанции в очереди за смартфонами

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Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве могут оштрафовать за несоблюдение социальной дистанции покупателями в очереди за смартфонами, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«ЦУМу грозит штраф до 1 млн руб. из-за несоблюдения дистанции в очереди за смартфонами. Магазин не организовал социальное дистанцирование покупателей и использование ими средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Представителя администрации ЦУМа пригласили для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, добавили в штабе.

Главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин в комментарии ТАСС пояснил, что накануне в ЦУМе произошла давка покупателей, пришедших за новыми смартфонами.

Ранее ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн руб. за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщил 25 сентября руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Накануне этого в столице за аналогичные нарушения были закрыты несколько магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия». Также 1 октября по той же причине Роспотребнадзор приостановил работу Коптевского рынка в Москве.

Ранее по теме: Роспотребнадзор сообщил о нарушении масочного режима в ЦДМ на Лубянке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных