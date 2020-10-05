Роспотребнадзор сообщил о нарушении масочного режима в ЦДМ на Лубянке
Роспотребнадзор выявил нарушения перчаточно-масочного режима в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве, сообщила журналистам заместитель начальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по Москве Ольга Куликова. За это магазин должен будет выплатить штраф или временно приостановить свою деятельность.
«Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве был осуществлен осмотр детских магазинов, расположенных в Центральном детском магазине на Лубянке. В ходе осмотра выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, отсутствие рециркуляторов», — сказала Куликова (цитата по агентству «Москва»).
Куликова уточнила, что штраф за подобные нарушения может составить до 500 000 руб. В противном случае магазин может приостановить работу на срок до 90 суток.
Ранее штраф в 1 млн руб. за несоблюдение масочного режима был выписан Центральному универсальному магазину (ЦУМ) в Москве, об этом сообщил 25 сентября руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Накануне этого в столице за аналогичные нарушения были закрыты несколько магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия». Также 1 октября по той же причине Роспотребнадзор приостановил работу Коптевского рынка в Москве.
По данным оперштаба на 5 октября, за последние сутки в Москве коронавирус был выявлен у 3537 человек, общее число заражений составило 307 477. В столице уже введены частичные ограничительные меры: карантин предусмотрен для граждан старше 65 лет, организациям рекомендован удаленный режим работы для 50% сотрудников. При этом основными причинами заражений в России являются несоблюдение людьми масочного режима и участие в массовых мероприятиях, рассказала 29 сентября вице-премьер Татьяна Голикова.