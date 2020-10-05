Роспотребнадзор сообщил о нарушении масочного режима в ЦДМ на Лубянке

Ранее штраф в 1 млн руб. за несоблюдение масочного режима был выписан Центральному универсальному магазину (ЦУМ) в Москве, об этом сообщил 25 сентября руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Накануне этого в столице за аналогичные нарушения были закрыты несколько магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия». Также 1 октября по той же причине Роспотребнадзор приостановил работу Коптевского рынка в Москве.