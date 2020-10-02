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Голикова назвала условие возвращения к режиму всеобщей самоизоляции

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Возвращение к всеобщей самоизоляции из-за коронавируса в России произойдет, если россияне не будут соблюдать предписанные врачами меры безопасности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас с вами по большому счету нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — сказала Голикова. Она призвала россиян соблюдать социальную дистанцию, режим ношения масок и перчаток и отметила, что 80-85% переболевших коронавирусом граждан не соблюдали меры безопасности. Вице-премьер подчеркнула, что при первых признаках простудных заболеваний необходимо вызвать врача и не заниматься самолечением.

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявили 9412 новых случаев коронавируса. Умерли за день 186 пациентов, выздоровели — 6054 человек. Вчера оперштаб сообщил о 8 945 новых случаях заражения. Более 8000 новых случаев COVID-19 в России выявлено пятый день подряд.

«Мы на протяжении последних двух недель наблюдаем устойчивый рост численности вновь выявленных коронавирусной инфекцией заболевших. Рост серьезный, мы его ожидали. Я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас. Ожидали, потому что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов и, с другой стороны, как мы и всегда говорили, это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний», — объяснила Голикова.

В первую очередь, по ее словам, рост новых случаев коронавируса наблюдается в городах с большой плотностью населения, около 60% прироста приходится на Москву. Вице-премьер отметила, что нынешняя ситуация с коронавирусом принципиально отличается от весенней. «Тогда мы только готовились, это был неизвестный вирус. Сейчас мы понимаем, с чем мы имеем дело. У нас готовы медицинские работники, готов коечный фонд. У нас достаточно средств индивидуальной защиты, лекарственного обеспечения», — рассказала она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных