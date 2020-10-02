Голикова назвала условие возвращения к режиму всеобщей самоизоляции

«У нас с вами по большому счету нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — сказала Голикова. Она призвала россиян соблюдать социальную дистанцию, режим ношения масок и перчаток и отметила, что 80-85% переболевших коронавирусом граждан не соблюдали меры безопасности. Вице-премьер подчеркнула, что при первых признаках простудных заболеваний необходимо вызвать врача и не заниматься самолечением.