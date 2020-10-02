Голикова назвала условие возвращения к режиму всеобщей самоизоляции
Возвращение к всеобщей самоизоляции из-за коронавируса в России произойдет, если россияне не будут соблюдать предписанные врачами меры безопасности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
«У нас с вами по большому счету нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — сказала Голикова. Она призвала россиян соблюдать социальную дистанцию, режим ношения масок и перчаток и отметила, что 80-85% переболевших коронавирусом граждан не соблюдали меры безопасности. Вице-премьер подчеркнула, что при первых признаках простудных заболеваний необходимо вызвать врача и не заниматься самолечением.
По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявили 9412 новых случаев коронавируса. Умерли за день 186 пациентов, выздоровели — 6054 человек. Вчера оперштаб сообщил о 8 945 новых случаях заражения. Более 8000 новых случаев COVID-19 в России выявлено пятый день подряд.
«Мы на протяжении последних двух недель наблюдаем устойчивый рост численности вновь выявленных коронавирусной инфекцией заболевших. Рост серьезный, мы его ожидали. Я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас. Ожидали, потому что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов и, с другой стороны, как мы и всегда говорили, это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний», — объяснила Голикова.
В первую очередь, по ее словам, рост новых случаев коронавируса наблюдается в городах с большой плотностью населения, около 60% прироста приходится на Москву. Вице-премьер отметила, что нынешняя ситуация с коронавирусом принципиально отличается от весенней. «Тогда мы только готовились, это был неизвестный вирус. Сейчас мы понимаем, с чем мы имеем дело. У нас готовы медицинские работники, готов коечный фонд. У нас достаточно средств индивидуальной защиты, лекарственного обеспечения», — рассказала она.