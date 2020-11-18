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Правительство рекомендовало Полубояринова на пост главы «Аэрофлота»

Ведомости

Правительство рекомендовало совету директоров «Аэрофлота» назначить Михаила Полубояринова на должность генерального директора авиаперевозчика, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Полубояринов возглавляет Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).

«Директива для представителей государства (оно владеет 51,17% акций перевозчика) в совете директоров авиакомпании подписана первым вице-премьером Андреем Белоусовым и будет направлена в «Аэрофлот» в ближайшее время. Согласно этому документу, на заседании, посвященном избранию генерального директора авиакомпании, они должны голосовать за эту кандидатуру», — указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Савельева, ранее возглавлявшего «Аэрофлот», на долдность министра транспорта.

Другой директивой правительство предписало поддержать кандидатуру Савельева на пост председателя совета директоров «Аэрофлота».

Следующее заседание совета директоров «Аэрофлот» состоится 23 ноября, говорится в сообщении компании на сервисе раскрытия информации. Оно пройдет в форме заочного голосования. При этом в повестке нет вопроса утверждения нового гендиректора.

Ранее по теме: Врио гендиректора «Аэрофлота» назначен Андрей Чиханчин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных