Правительство рекомендовало Полубояринова на пост главы «Аэрофлота»
Правительство рекомендовало совету директоров «Аэрофлота» назначить Михаила Полубояринова на должность генерального директора авиаперевозчика, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Полубояринов возглавляет Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).
«Директива для представителей государства (оно владеет 51,17% акций перевозчика) в совете директоров авиакомпании подписана первым вице-премьером Андреем Белоусовым и будет направлена в «Аэрофлот» в ближайшее время. Согласно этому документу, на заседании, посвященном избранию генерального директора авиакомпании, они должны голосовать за эту кандидатуру», — указано в сообщении.
Другой директивой правительство предписало поддержать кандидатуру Савельева на пост председателя совета директоров «Аэрофлота».
Следующее заседание совета директоров «Аэрофлот» состоится 23 ноября, говорится в сообщении компании на сервисе раскрытия информации. Оно пройдет в форме заочного голосования. При этом в повестке нет вопроса утверждения нового гендиректора.