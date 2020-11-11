Врио гендиректора «Аэрофлота» назначен Андрей Чиханчин
Временно исполняющим обязанности гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» назначен заместитель гендиректора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, сообщил «Ведомостям» представитель компании Михаил Демин. Он пояснил, что это техническое назначение.
«Чиханчин всегда оставался врио в моменты отсутствия Савельева», — пояснил Демин.
Чиханчин работает в «Аэрофлоте» с 2009 г. До 2018 г. он был сначала заместителем, а потом директором департамента корпоративных финансов перевозчика. С сентября 2018 г. — заместитель гендиректора по коммерции и финансам. Ранее издание РБК со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что среди возможных претендентов на пост гендиректора компании есть кандидатура Чиханчина. Но основным кандидатом РБК и Forbes называли главу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и члена совета директоров «Аэрофлота» Михаила Полубояринова.
Ранее в ноябре президент России Владимир Путин подписал указ о назначении теперь уже экс-гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева на должность главы Минтранса.