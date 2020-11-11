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Врио гендиректора «Аэрофлота» назначен Андрей Чиханчин

Ведомости

Временно исполняющим обязанности гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» назначен заместитель гендиректора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, сообщил «Ведомостям» представитель компании Михаил Демин. Он пояснил, что это техническое назначение. 

«Чиханчин всегда оставался врио в моменты отсутствия Савельева», — пояснил Демин. 

Чиханчин работает в «Аэрофлоте» с 2009 г. До 2018 г. он был сначала заместителем, а потом директором департамента корпоративных финансов перевозчика. С сентября 2018 г. — заместитель гендиректора по коммерции и финансам. Ранее издание РБК со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что среди возможных претендентов на пост гендиректора компании есть кандидатура Чиханчина. Но основным кандидатом РБК и Forbes называли главу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и члена совета директоров «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. 

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин подписал указ о назначении теперь уже экс-гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева на должность главы Минтранса.

Ранее по теме: Савельев призвал «жестко останавливать» нарушителей ПДД

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных