Врио гендиректора «Аэрофлота» назначен Андрей Чиханчин

Чиханчин работает в «Аэрофлоте» с 2009 г. До 2018 г. он был сначала заместителем, а потом директором департамента корпоративных финансов перевозчика. С сентября 2018 г. — заместитель гендиректора по коммерции и финансам. Ранее издание РБК со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что среди возможных претендентов на пост гендиректора компании есть кандидатура Чиханчина. Но основным кандидатом РБК и Forbes называли главу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и члена совета директоров «Аэрофлота» Михаила Полубояринова.