Путин назначил нового вице-премьера и пять министров

Ранее кандидатуры министров предложил премьер Михаил Мишустин. Сегодня их утвердила Госдума. 9 ноября Путин отправил в отставку министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Он также освободил от должности полномочного представителя в Уральском федеральном округе Владимира Цуканова, на место которого был назначен Якушев.