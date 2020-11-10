Путин назначил нового вице-премьера и пять министров
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Новака вице-премьером, освободив его от должности главы Минэнерго. Президент также подписал указы о назначении пяти федеральных министров. Указы опубликованы на сайте Кремля.
«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Новака Александра Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе о назначении Новака. Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.
Согласно другим указам, главой Минтранса назначен гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев, руководителем Минстроя — Ирек Файзуллин, ранее занимавший пост первого замглавы Минстроя. На должность главы Минприроды утвержден Александр Козлов, занимавший пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Главой Минэнерго назначен гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов, а руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков утвержден министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Ранее кандидатуры министров предложил премьер Михаил Мишустин. Сегодня их утвердила Госдума. 9 ноября Путин отправил в отставку министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Он также освободил от должности полномочного представителя в Уральском федеральном округе Владимира Цуканова, на место которого был назначен Якушев.