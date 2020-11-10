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Путин назначил нового вице-премьера и пять министров

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Новака вице-премьером, освободив его от должности главы Минэнерго. Президент также подписал указы о назначении пяти федеральных министров. Указы опубликованы на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Новака Александра Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе о назначении Новака. Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно другим указам, главой Минтранса назначен гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев, руководителем Минстроя — Ирек Файзуллин, ранее занимавший пост первого замглавы Минстроя. На должность главы Минприроды утвержден Александр Козлов, занимавший пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Главой Минэнерго назначен гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов, а руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков утвержден министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ранее кандидатуры министров предложил премьер Михаил Мишустин. Сегодня их утвердила Госдума. 9 ноября Путин отправил в отставку министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Он также освободил от должности полномочного представителя в Уральском федеральном округе Владимира Цуканова, на место которого был назначен Якушев.

Ранее по теме: Госдума утвердила всех предложенных Мишустиным министров
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных