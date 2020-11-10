Госдума утвердила всех предложенных Мишустиным министров
Депутаты Госдумы на пленарном заседании утвердили кандидатуры новых членов правительства, которые ранее предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно новому законодательству, члены кабмина теперь назначаются по новой процедуре — после утверждения Госдумой президент России должен подписать указ об их назначении.
Пост министра транспорта займет гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев, министром строительства станет Ирек Файзуллин, занимавший ранее пост первого замглавы Минстроя, на должность министра природных ресурсов назначен Александр Козлов, занимавший пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Место Козлова в Минвостокразвития занял руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. Министерство энергетики возглавит гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов. Бывший глава Минэнерго Алексанр Новак утвержден депутатами на должность вице-премьера. Он станет десятым вице-премьером.
9 ноября Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля. Одновременно президент освободил от должности полномочного представителя в Уральском федеральном округе Владимира Цуканова.
На его место назначен Якушев, говорится в указе. После этого Мишустин внес в Госдуму на рассмотрение кандидатуры в кабинет министров. Дмитрий Кобылкин получил должность первого заместителя избирательного штаба «Единой России» на выборах в Госдуму. Новую должность пока не получил лишь экс-министр транспорта Евгений Дитрих. РБК сообщало со ссылкой на источники, что он может стать врио губернатора Белгородской области. В сентябре губернатор региона Евгений Савченко ушел в отставку — он руководил регионом 27 лет. До сих пор ржа его место никто не назначен.