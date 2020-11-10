Госдума утвердила всех предложенных Мишустиным министров

На его место назначен Якушев, говорится в указе. После этого Мишустин внес в Госдуму на рассмотрение кандидатуры в кабинет министров. Дмитрий Кобылкин получил должность первого заместителя избирательного штаба «Единой России» на выборах в Госдуму. Новую должность пока не получил лишь экс-министр транспорта Евгений Дитрих. РБК сообщало со ссылкой на источники, что он может стать врио губернатора Белгородской области. В сентябре губернатор региона Евгений Савченко ушел в отставку — он руководил регионом 27 лет. До сих пор ржа его место никто не назначен.