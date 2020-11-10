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Госдума утвердила всех предложенных Мишустиным министров

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании утвердили кандидатуры новых членов правительства, которые ранее предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно новому законодательству, члены кабмина теперь назначаются по новой процедуре — после утверждения Госдумой президент России должен подписать указ об их назначении. 

Пост министра транспорта займет гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев, министром строительства станет Ирек Файзуллин, занимавший ранее пост первого замглавы Минстроя, на должность министра природных ресурсов назначен Александр Козлов, занимавший пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Место Козлова в Минвостокразвития занял руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. Министерство энергетики возглавит гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов. Бывший глава Минэнерго Алексанр Новак утвержден депутатами на должность вице-премьера. Он станет десятым вице-премьером. 

9 ноября Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля. Одновременно президент освободил от должности полномочного представителя в Уральском федеральном округе Владимира Цуканова. 

На его место назначен Якушев, говорится в указе. После этого Мишустин внес в Госдуму на рассмотрение кандидатуры в кабинет министров. Дмитрий Кобылкин получил должность  первого заместителя избирательного штаба «Единой России» на выборах в Госдуму. Новую должность пока не получил лишь экс-министр транспорта Евгений Дитрих. РБК сообщало со ссылкой на источники, что он может стать врио губернатора Белгородской области. В сентябре губернатор региона Евгений Савченко ушел в отставку — он руководил регионом 27 лет. До сих пор ржа его место никто не назначен. 

Ранее по теме: Владимир Путин отправил в отставку сразу трех министров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных