Владимир Путин сменил сразу трех министров

Владимир Путин сменил сразу трех министровЭто руководители Минтранса, Минприроды и Минстроя
Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля. Одновременно президент освободил от должности полномочного представителя в Уральском федеральном округе Владимира Цуканова. На его место назначен Якушев, говорится в указе.
Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму на рассмотрение кандидатуры в кабинет министров. Бывшего министра энергетики Александра Новака предложено назначить вице-премьером. На освободившийся пост главы Минэнерго Мишустин предложил назначить гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова, кандидатом на пост министра транспорта стал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, на пост министра природных ресурсов предложено назначить Александра Козлова, который руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики с мая 2018 г., на должность нового главы Минстроя Мишустин выдвинул первого замминистра Ирека Файзуллина, министром Дальнего Востока и Арктики предложено назначить главу Фонда развития Дальнего Востока («дочка» ВЭБа) Алексея Чекункова.
Владимир Якушев занимал должность министра с мая 2018 г. после отставки Михаила Меня. При Якушеве была проведена масштабная реформа долевого строительства — с июля 2019 г. все новые жилые проекты, которые строятся с привлечением денег дольщиков, хранятся на счетах эскроу в банках, что позволяет обезопасить средства граждан и не допустить всплеска числа обманутых дольщиков. С 2005 г. Якушев занимал пост губернатора Тюменской обл. сменив действующего мэра Москвы Сергея Собянина, когда тот был назначен главой администрации президента России. Губернатор «нефтяного» региона Якушев считался тяжеловесом – в рейтинге влиятельности, составляемом Агентством политических и экономических коммуникаций, он на третьем месте после Собянина и главы Чечни Рамзана Кадырова.
Евгений Дитрих до назначения в 2015 г. первым замминистра транспорта Дитрих поработал в Минимуществе, Минэкономики, Федеральном дорожном агентстве, аппарате правительства, Ространснадзоре. В Минтрансе Дитрих соблюдал субординацию, но был достаточно самостоятелен в принятии решений, говорил федеральный чиновник: он перспективный, амбициозный, сильный и авторитарный, а также системный человек, говорили собеседники «Ведомостей» во время его назначения на должность министра.
Среди достижений Дитриха, которые стали основанием для его повышения, один из источников «Ведомостей» называл строительство ЦКАД вокруг Москвы. Он сумел отстоять проект «Безопасные качественные дороги», который улучшил ситуацию с дорогами в агломерациях, отметил он. Дитрих лично выезжал на переговоры к дальнобойщикам, протестующим против введения системы «Платон», и сумел погасить конфликт. Источники РБК сообщают, что Дитрих может быть назначен врио губернатора Белгородской области — до этого 27 лет руководил регионом Евгений Савченко.
Дмитрий Кобылкин до прихода на пост министра с 2010 по май 2018 г. был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.