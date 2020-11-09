Владимир Путин сменил сразу трех министров

Владимир Якушев занимал должность министра с мая 2018 г. после отставки Михаила Меня. При Якушеве была проведена масштабная реформа долевого строительства — с июля 2019 г. все новые жилые проекты, которые строятся с привлечением денег дольщиков, хранятся на счетах эскроу в банках, что позволяет обезопасить средства граждан и не допустить всплеска числа обманутых дольщиков. С 2005 г. Якушев занимал пост губернатора Тюменской обл. сменив действующего мэра Москвы Сергея Собянина, когда тот был назначен главой администрации президента России. Губернатор «нефтяного» региона Якушев считался тяжеловесом – в рейтинге влиятельности, составляемом Агентством политических и экономических коммуникаций, он на третьем месте после Собянина и главы Чечни Рамзана Кадырова.