Савельев призвал «жестко останавливать» нарушителей ПДД
Нарушителей правил дорожного движения надо «жестко останавливать», а не «бегать за ними», заявил кандидат на пост министра транспорта России, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, передают «РИА Новости».
«Надо убирать эти люфты, эти нюансы, если ты совершил подлог, или обманул, или у тебя столько-то штрафов и ты не платишь, надо просто жестко останавливать, а не бегать за ними», — сказал Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.
При этом не важно, кто стоит за нарушителями, подчеркнул он. Тогда будет меньше и светофоров, и камер. «Зачем нам столько камер, если ему все равно по барабану, он прет – и все», — добавил Савельев.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму на рассмотрение кандидатуры в кабинет министров. Савельев стал кандидатом на пост министра транспорта.