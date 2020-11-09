Савельев призвал «жестко останавливать» нарушителей ПДД

«Надо убирать эти люфты, эти нюансы, если ты совершил подлог, или обманул, или у тебя столько-то штрафов и ты не платишь, надо просто жестко останавливать, а не бегать за ними», — сказал Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.