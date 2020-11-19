Алкоголь и табак в Duty Free с 2021 года освободят от маркировки

В документе отмечается, что товары, помещаемые под таможенную процедуру беспошлинной торговли, не подлежат маркировке акцизными марками или федеральными специальными марками. Обозначение о продаже исключительно в магазинах Duty Free должно наноситься до ввоза иностранных товаров в Россию, для товаров из ЕАЭС — до их помещения под таможенную процедуру беспошлинной торговли.