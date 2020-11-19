Алкоголь и табак в Duty Free с 2021 года освободят от маркировки
Алкогольную и табачную продукцию в магазинах беспошлинной торговли Duty Free освободят от маркировки с 1 января 2021 г., если на товаре будет обозначение «Только для продажи в магазине беспошлинной торговли». Такое постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что товары, помещаемые под таможенную процедуру беспошлинной торговли, не подлежат маркировке акцизными марками или федеральными специальными марками. Обозначение о продаже исключительно в магазинах Duty Free должно наноситься до ввоза иностранных товаров в Россию, для товаров из ЕАЭС — до их помещения под таможенную процедуру беспошлинной торговли.
Ранее министр торговли Денис Мантуров заявил, что в России может быть введена цифровая маркировка алкогольных напитков. Сейчас обязательной маркировке в России подлежат табачная продукция, шубы, обувь, лекарства, фотоаппараты, шины и покрышки, товары легкой промышленности, духи и туалетная вода. В эксперименте по маркировке участвуют молочная продукция, упакованная вода, кресла-коляски и велосипеды.