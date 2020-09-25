Эксперимент по маркировке пива в России может начаться весной
Эксперимент по маркировке пива в России может начаться весной 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
«Я думаю, что с учетом времени на подготовку и на решение пилот можно начинать весной», — сказал Мантуров.
Министр добавил, что бюджет ежегодно теряет по 20 млрд руб. из-за неправилно завезенной и оформленной продукции.
Ранее Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что в России может быть введена цифровая маркировка алкогольных напитков. По его словам, это важно, поскольку данная сфера «особенно подвержена контрафакту и фальсификату». Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки.
В настоящее время обязательной маркировке в России подлежат табачная продукция, шубы, обувь, лекарства, фотоаппараты, шины и покрышки, товары легкой промышленности, духи и туалетная вода. В эксперименте по маркировке участвуют молочная продукция, упакованная вода, кресла-коляски и велосипеды.