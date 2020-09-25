Эксперимент по маркировке пива в России может начаться весной

Ранее Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что в России может быть введена цифровая маркировка алкогольных напитков. По его словам, это важно, поскольку данная сфера «особенно подвержена контрафакту и фальсификату». Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки.