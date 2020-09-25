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Эксперимент по маркировке пива в России может начаться весной

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Эксперимент по маркировке пива в России может начаться весной 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«Я думаю, что с учетом времени на подготовку и на решение пилот можно начинать весной», — сказал Мантуров. 

Министр добавил, что бюджет ежегодно теряет по 20 млрд руб. из-за неправилно завезенной и оформленной продукции.

Ранее Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что в России может быть введена цифровая маркировка алкогольных напитков. По его словам, это важно, поскольку данная сфера «особенно подвержена контрафакту и фальсификату». Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки. 

В настоящее время обязательной маркировке в России подлежат табачная продукция, шубы, обувь, лекарства, фотоаппараты, шины и покрышки, товары легкой промышленности, духи и туалетная вода. В эксперименте по маркировке участвуют молочная продукция, упакованная вода, кресла-коляски и велосипеды.

Ранее по теме: Минпромторг предложил ввести маркировку алкоголя

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных