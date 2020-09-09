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Минпромторг предложил ввести маркировку алкоголя

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Цифровая маркировка алкогольных напитков может быть введена в России, с такой инициативой выступил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании президента РФ с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Из пока не затронутых экспериментами позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя», ‒ сказал Мантуров. По его словам, это важно, поскольку данная сфера «особенно подвержена контрафакту и фальсификату». 

Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки. «Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции», ‒ отметил он. 

В частности, с апреля по инициативе Совета Федерации был запущен эксперимент по маркировке питьевой упакованной воды. С 1 января 2021 г. она может быть включена в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, добавил Мантуров. 

В настоящее время обязательной маркировке в России подлежат табачная продукция, шубы, обувь, лекарства, фотоаппараты, шины и покрышки, товары легкой промышленности, духи и туалетная вода. В эксперименте по маркировке участвуют молочная продукция, упакованная вода, кресла-коляски и велосипеды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных