Минпромторг предложил ввести маркировку алкоголя
Цифровая маркировка алкогольных напитков может быть введена в России, с такой инициативой выступил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании президента РФ с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Из пока не затронутых экспериментами позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя», ‒ сказал Мантуров. По его словам, это важно, поскольку данная сфера «особенно подвержена контрафакту и фальсификату».
Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки. «Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции», ‒ отметил он.
В частности, с апреля по инициативе Совета Федерации был запущен эксперимент по маркировке питьевой упакованной воды. С 1 января 2021 г. она может быть включена в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, добавил Мантуров.
В настоящее время обязательной маркировке в России подлежат табачная продукция, шубы, обувь, лекарства, фотоаппараты, шины и покрышки, товары легкой промышленности, духи и туалетная вода. В эксперименте по маркировке участвуют молочная продукция, упакованная вода, кресла-коляски и велосипеды.