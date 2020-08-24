Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя в пять раз

«Соответственно прогнозируется рост производства легального алкоголя, с которого уплачивается акциз. Таким образом, в случае роста объема легального алкоголя даже на 1% сборы с акцизов увеличатся на 4 млрд руб., из которых 80% ‒ 3,2 млрд руб. ‒ пойдут в региональные бюджеты, что компенсирует выпадение доходов от уплаты государственной пошлины за предоставление (продление) лицензии на розничную продажу алкогольной продукции», ‒ отмечается в документе.