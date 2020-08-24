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Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя в пять раз

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Минпромторг предложил снизить размер госпошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя с 5400 до 1000 руб. в месяц. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. Закон позволит увеличить количество точек продаж алкоголя и частично легализовать рынок, считают в министерстве.  В случае принятия закон вступит в силу уже 1 января 2021 г. 

По данным Росалкогольрегулирования, на 3 марта 2020 г. было 65 794 действующие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания. Количество стационарных торговых объектов и точек общепита составляет 233 361. Следовательно, на одну лицензию в среднем приходится 3,5 объекта торговли и общепита.

«При действующем размере государственной пошлины за предоставление (продление) лицензии на розничную продажу алкогольной продукции (65 000 руб.) доходы бюджетов субъектов Российской Федерации составляют 4,3 млрд руб. в год», ‒ говорится в документе. 

Снижение стоимости лицензии позволит увеличить количество точек продаж алкоголя на 10%, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. Планируется, что законопроект стимулирует увеличение легальных продаж алкогольной продукции.

«Соответственно прогнозируется рост производства легального алкоголя, с которого уплачивается акциз. Таким образом, в случае роста объема легального алкоголя даже на 1% сборы с акцизов увеличатся на 4 млрд руб., из которых 80% ‒ 3,2 млрд руб. ‒ пойдут в региональные бюджеты, что компенсирует выпадение доходов от уплаты государственной пошлины за предоставление (продление) лицензии на розничную продажу алкогольной продукции», ‒ отмечается в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных