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Перенос железной дороги в Сочи от побережья в горы оценили в 1,4 трлн рублей

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Проект РЖД «Южный кластер», который предполагает перенос железной дороги в районе Сочи с побережья в горы, будет стоить 1,37 трлн руб., сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на график реализации проекта.

330 млрд руб. планируется получить из Фонда национального благосостояния в 2025-2030 гг., 1,04 трлн руб. инвестирует РЖД.

По данным источника, знакомого с ходом работы над проектом, цифры по финансированию предварительные, говорить о заявке на средства из ФНБ преждевременно. 

Издание сообщило, что проектно-изыскательские работы по «Южному кластеру» должны начаться в 2022 г. Железная дорога пройдет по горам маршрутом Квивенковская — Калеж — Сочи с ответвлением на Лазаревское. Остальные мероприятия проекта — это электрификация участков Ожерелье-Елец — 45,7 млрд руб., реконструкция инфраструктуры на этом участке и на участке Воронеж-Горячий Ключ — 267 млрд руб., строительство новой линии Елец-Воронеж — 116,6 млрд руб. Планируется, что за счет проекта время в пути для пассажирских поездов Москва-Адлер к 2030 г. сократится вдвое — до 16 часов.

В Минфине изданию сообщили, что мероприятия и финансовая модель сейчас обсуждаются с заинтересованными ведомствами, в том числе обсуждаются источники финансирования. В РЖД не дали комментарий. 

Ранее занимавший тогда пост министра транспорта Евгений Дитрих сообщил, что общая стоимость реконструкции железнодорожных путей и автомобильных дорог к побережью Черного моря, которую поручил провести президент России Владимир Путин, предварительно оценивается в 3,1 трлн руб. 

В конце сентября Путин поручил скорректировать планы дорожного строительства и проработать вопрос реконструкции трасс и железных дорог, при помощи которых можно добраться до российского побережья Черного моря. Согласно поручению главы государства, путь вместо сегодняшних 32-33 часов должен быть сокращен до 18-16 часов. Этот федеральный проект получил название «Южного кластера».

Предварительное обсуждение проекта началось в сентябре. Тогда «Коммерсантъ» сообщал, что «Южный кластер» включит в себя как перенос железной дороги, идущей вдоль побережья, вглубь материка, так и строительство ранее проектировавшегося дублера автотрассы Джубга — Сочи. Только автодорога оценивалась в 1,6 трлн руб., а в начале октября появилась примерная оценка реконструкции железнодорожной инфраструктуры — 1,3 трлн руб. Тем не менее, Минтранс тогда не озвучивал общую сумму расходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных