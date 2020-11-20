Перенос железной дороги в Сочи от побережья в горы оценили в 1,4 трлн рублей

Издание сообщило, что проектно-изыскательские работы по «Южному кластеру» должны начаться в 2022 г. Железная дорога пройдет по горам маршрутом Квивенковская — Калеж — Сочи с ответвлением на Лазаревское. Остальные мероприятия проекта — это электрификация участков Ожерелье-Елец — 45,7 млрд руб., реконструкция инфраструктуры на этом участке и на участке Воронеж-Горячий Ключ — 267 млрд руб., строительство новой линии Елец-Воронеж — 116,6 млрд руб. Планируется, что за счет проекта время в пути для пассажирских поездов Москва-Адлер к 2030 г. сократится вдвое — до 16 часов.