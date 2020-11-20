Перенос железной дороги в Сочи от побережья в горы оценили в 1,4 трлн рублей
330 млрд руб. планируется получить из Фонда национального благосостояния в 2025-2030 гг., 1,04 трлн руб. инвестирует РЖД.
По данным источника, знакомого с ходом работы над проектом, цифры по финансированию предварительные, говорить о заявке на средства из ФНБ преждевременно.
Издание сообщило, что проектно-изыскательские работы по «Южному кластеру» должны начаться в 2022 г. Железная дорога пройдет по горам маршрутом Квивенковская — Калеж — Сочи с ответвлением на Лазаревское. Остальные мероприятия проекта — это электрификация участков Ожерелье-Елец — 45,7 млрд руб., реконструкция инфраструктуры на этом участке и на участке Воронеж-Горячий Ключ — 267 млрд руб., строительство новой линии Елец-Воронеж — 116,6 млрд руб. Планируется, что за счет проекта время в пути для пассажирских поездов Москва-Адлер к 2030 г. сократится вдвое — до 16 часов.
В Минфине изданию сообщили, что мероприятия и финансовая модель сейчас обсуждаются с заинтересованными ведомствами, в том числе обсуждаются источники финансирования. В РЖД не дали комментарий.
Ранее занимавший тогда пост министра транспорта Евгений Дитрих сообщил, что общая стоимость реконструкции железнодорожных путей и автомобильных дорог к побережью Черного моря, которую поручил провести президент России Владимир Путин, предварительно оценивается в 3,1 трлн руб.
В конце сентября Путин поручил скорректировать планы дорожного строительства и проработать вопрос реконструкции трасс и железных дорог, при помощи которых можно добраться до российского побережья Черного моря. Согласно поручению главы государства, путь вместо сегодняшних 32-33 часов должен быть сокращен до 18-16 часов. Этот федеральный проект получил название «Южного кластера».
Предварительное обсуждение проекта началось в сентябре. Тогда «Коммерсантъ» сообщал, что «Южный кластер» включит в себя как перенос железной дороги, идущей вдоль побережья, вглубь материка, так и строительство ранее проектировавшегося дублера автотрассы Джубга — Сочи. Только автодорога оценивалась в 1,6 трлн руб., а в начале октября появилась примерная оценка реконструкции железнодорожной инфраструктуры — 1,3 трлн руб. Тем не менее, Минтранс тогда не озвучивал общую сумму расходов.