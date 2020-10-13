Минтранс оценил стоимость реконструкции ведущих на Черное море магистралей
Общая стоимость реконструкции железнодорожных и автомобильных дорог к побережью Черного моря, которую поручил провести президент России Владимир Путин, предварительно оценивается в 3,1 трлн руб. Об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих, сообщает «РИА Новости».
«Предварительно говорили о том, что объём финансирования железнодорожных объектов составит около 700 миллиардов рублей, по автомобильным дорогам предварительный объём до 2030 года составит порядка 2,4 триллиона рублей», — сказал Дитрих. Он добавил, что объем финансирования «Южного кластера», в который объединены все проекты реконструкции транспортной инфраструктуры, ведущей к Черному морю, пока не согласован.
По словам Дитриха, финансирование нескольких проектов должно быть утверждено Минтрансом уже на следующей неделе. «Обсуждения продолжаются, поскольку окончательные параметры нацпроектов должны быть утверждены правительством по линии Минтранса», — пояснил Дитрих.
В конце сентября Путин поручил скорректировать планы дорожного строительства и проработать вопрос реконструкции трасс и железных дорог, при помощи которых можно добраться до российского побережья Черного моря. Согласно поручению главы государства, путь вместо сегодняшних 32-33 часов должен быть сокращен до 18-16 часов. Этот федеральный проект получил название «Южного кластера».
Его предварительное обсуждение началось в сентябре. Тогда «Коммерсантъ» сообщал, что «Южный кластер» включит в себя как перенос железной дороги, идущей вдоль побережья, вглубь материка, так и строительство ранее проектировавшегося дублера автотрассы Джубга — Сочи. Только автодорога оценивалась в 1,6 трлн руб., а в начале октября появилась примерная оценка реконструкции железнодорожной инфраструктуры — 1,3 трлн руб. Тем не менее, Минтранс тогда не озвучивал общую сумму расходов.
Прибрежную железную дорогу уже модернизировала РЖД в канун Олимпиады-2014 в Сочи за 359 млрд руб., увеличив пропускную способность магистрали Сочи-Туапсе. Идея же переноса железной дороги от побережья оправдывается тем, что море ежегодно грозит разрушить магистраль. Однако ряд экспертов считает проект экономически необоснованным, так как в случае переноса дороги отдыхающие не смогут попасть кратчайшим путем к морю и выберут авиатранспорт.