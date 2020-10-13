Минтранс оценил стоимость реконструкции ведущих на Черное море магистралей

Его предварительное обсуждение началось в сентябре. Тогда «Коммерсантъ» сообщал, что «Южный кластер» включит в себя как перенос железной дороги, идущей вдоль побережья, вглубь материка, так и строительство ранее проектировавшегося дублера автотрассы Джубга — Сочи. Только автодорога оценивалась в 1,6 трлн руб., а в начале октября появилась примерная оценка реконструкции железнодорожной инфраструктуры — 1,3 трлн руб. Тем не менее, Минтранс тогда не озвучивал общую сумму расходов.