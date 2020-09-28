Путин поручил проработать вопрос реконструкции ведущих на Черное море трасс
Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета призвал скорректировать планы дорожного строительства и проработать вопрос реконструкции трасс и железных дорог, при помощи которых можно добраться до российского побережья Черного моря.
«Прошу правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к черноморскому побережью России, и с учетом этого скорректировать планы дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры», — сказал Путин в эфире телеканала Россия 24.
По словам главы государства, время перемещения граждан из различных регионов до юга страны «можно и нужно сократить».
Путин напомнил, что аналогичные планы в России уже реализуются в отношении грузовых транспортных коридоров, а также железнодорожных подходов к морским портам.
«Параллельно, не откладывая, нужно сделать все, чтобы автомобильное и железнодорожное сообщение для пассажиров и туристов на южном направлении стало удобнее и быстрее», — подчеркнул российский лидер.
27 августа Путин запустил движение по построенным участкам трассы «Таврида» в Крыму. Дорога соединит Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь, общая ее протяженность составит 277 км.