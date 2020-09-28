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Путин поручил проработать вопрос реконструкции ведущих на Черное море трасс

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета призвал скорректировать планы дорожного строительства и проработать вопрос реконструкции трасс и железных дорог, при помощи которых можно добраться до российского побережья Черного моря.

«Прошу правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к черноморскому побережью России, и с учетом этого скорректировать планы дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры», — сказал Путин в эфире телеканала Россия 24.

По словам главы государства, время перемещения граждан из различных регионов до юга страны «можно и нужно сократить».

Путин напомнил, что аналогичные планы в России уже реализуются в отношении грузовых транспортных коридоров, а также железнодорожных подходов к морским портам.

«Параллельно, не откладывая, нужно сделать все, чтобы автомобильное и железнодорожное сообщение для пассажиров и туристов на южном направлении стало удобнее и быстрее», — подчеркнул российский лидер.

27 августа Путин запустил движение по построенным участкам трассы «Таврида» в Крыму. Дорога соединит Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь, общая ее протяженность составит 277 км.

Ранее по теме: Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных