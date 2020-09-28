Путин поручил проработать вопрос реконструкции ведущих на Черное море трасс

«Прошу правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к черноморскому побережью России, и с учетом этого скорректировать планы дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры», — сказал Путин в эфире телеканала Россия 24.