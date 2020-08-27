Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Президент России Владимир Путин за рулем автомобиля «Аурус» проехал по участку трассы «Таврида», открыв движение по магистрали, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент... проехал за рулем «Ауруса» по новому, пятому, участку автодороги «Таврида», ‒ говорится в сообщении.
Путина сопровождал министр транспорта Евгений Дитрих, гендиректор АО «ВАД» (подрядчик строительства трассы), Валерий Абрамов и главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков.
На трансляции телеканала «Россия 24» видно, что за рулем «Ауруса» глава российского государства пристегнул ремень безопасности. Он заметил, что сделал это, «чтобы не платить штрафы».
Четырехполосная скоростная трасса «Таврида» строится с 2016 г. Она связывает Севастополь с Керчью через Симферополь. Полноценное движение по магистрали планируется открыть в сентябре 2020 г.