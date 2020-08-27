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Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму

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Президент России Владимир Путин за рулем автомобиля «Аурус» проехал по участку трассы «Таврида», открыв движение по магистрали, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент... проехал за рулем «Ауруса» по новому, пятому, участку автодороги «Таврида», ‒ говорится в сообщении.

Путина сопровождал министр транспорта Евгений Дитрих, гендиректор АО «ВАД» (подрядчик строительства трассы), Валерий Абрамов и главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков.

На трансляции телеканала «Россия 24» видно, что за рулем «Ауруса» глава российского государства пристегнул ремень безопасности. Он заметил, что сделал это, «чтобы не платить штрафы».

Четырехполосная скоростная трасса «Таврида» строится с 2016 г. Она связывает Севастополь с Керчью через Симферополь. Полноценное движение по магистрали планируется открыть в сентябре 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных