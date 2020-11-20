Reuters: ЕС может заплатить более $10 млрд за вакцины Pfizer и CureVac
Евросоюз может заплатить более $10 млрд, чтобы закупить для жителей союза несколько сотен миллионов доз вакцин от коронавируса, которые разрабатываются Pfizer и BioNTech, а также компанией CureVac, сообщил Reuters со ссылкой на чиновника ЕС, участвовавшего в переговорах.
По данным издания, цена одной дозы вакцины Pfizer-BioNTech для ЕС составит $18,34. При закупке 200 млн доз сумма сделки составит $3,7 млрд, при закупке еще 100 млн доз сумма вырастет до $4,65 млрд, рассказал чиновник. Издание отметило, что эта информация подтверждает, что цена одной дозы вакцины от коронавируса для ЕС будет меньше, чем для США. Сделка включает в себя страховку для ЕС: блок получит компенсацию, если дозы вакцины будут проданы США.
Цена за дозу вакцины CureVac для ЕС составит $11,84 для начальной поставки 225 млн доз вакцины. ЕС заключил сделку с компанией на поставку 405 млн доз вакцины, из которых 180 млн доз можно будет заказать дополнительно. По данным источника издания, компания обязалась начать поставки препарата к концу марта. Остается неизвестной цена дополнительных доз вакцины. При цене $11,84 за дозу ЕС может заплатить $4,8 млрд за 405 млн доз.
Представитель Еврокомиссии отказался комментировать условия и цены сделок по вакцинам. Компании BioNTech и CureVac также отказались от комментариев. Американская компания Pfizer заявила, что она и BioNTech используют многоуровневую формулу ценообразования, основанную на объеме и сроках поставки. Сделка в ЕС сейчас является самым большим первоначальным заказом на эту вакцину. Компания отказалась раскрывать остальные детали сделки.
Ранее ЕС также заключил контракты на поставку вакцин от коронавируса с компаниями AstraZeneca , Sanofi-GSK и Janssen Pharmaceutica NV. Еврокомиссия также провела в рамках данной темы успешные переговоры с американской Moderna.
ЕК сообщала, что такой «диверсифицированный портфель вакцин обеспечит хорошую подготовку Европы к вакцинации», однако сначала препараты должны доказать свою безопасность и эффективность.