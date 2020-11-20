Reuters: ЕС может заплатить более $10 млрд за вакцины Pfizer и CureVac

По данным издания, цена одной дозы вакцины Pfizer-BioNTech для ЕС составит $18,34. При закупке 200 млн доз сумма сделки составит $3,7 млрд, при закупке еще 100 млн доз сумма вырастет до $4,65 млрд, рассказал чиновник. Издание отметило, что эта информация подтверждает, что цена одной дозы вакцины от коронавируса для ЕС будет меньше, чем для США. Сделка включает в себя страховку для ЕС: блок получит компенсацию, если дозы вакцины будут проданы США.