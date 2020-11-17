ЕС заключил контракт с немецкой CureVac на поставку вакцин от коронавируса

«Через несколько дней после заключения нашего контракта с BioNTech и Pfizer (разрабатывают совместную вакцину от коронавируса BNT162b2. — прим. ред.) я рада объявить о новом соглашении с многообещающей европейской компанией», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что это пятый подобный контракт. Таким образом, ЕК уже предзаказала от разных компаний не меньше 1,2 млрд доз препаратов от коронавируса.