ЕС заключил контракт с немецкой CureVac на поставку вакцин от коронавируса
Еврокомиссия (ЕК) заключила контракт с немецкой фармацевтической компанией CureVac, разрабатывающей вакцину от коронавируса, на закупку 225 млн доз препарата с возможностью запросить еще 180 млн дополнительных доз, сообщается на сайте ЕК.
«Через несколько дней после заключения нашего контракта с BioNTech и Pfizer (разрабатывают совместную вакцину от коронавируса BNT162b2. — прим. ред.) я рада объявить о новом соглашении с многообещающей европейской компанией», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что это пятый подобный контракт. Таким образом, ЕК уже предзаказала от разных компаний не меньше 1,2 млрд доз препаратов от коронавируса.
Ранее ЕК также заключила контракты на поставку вакцин от коронавируса с компаниями AstraZeneca , Sanofi-GSK и Janssen Pharmaceutica NV. Комиссия также провела в рамках данной темы успешные переговоры с американской Moderna, говорится в пресс-релизе ЕС.
Отмечается, что такой «диверсифицированный портфель вакцин обеспечит хорошую подготовку Европы к вакцинации», однако сначала препараты должны доказать свою безопасность и эффективность. В ЕС добавили, что страны союза могут также пожертвовать полученные дозы лекарств государствам «с низким и средним уровнем доходов», или перенаправить их в другие страны Европы.
Ранее, 12 ноября, CureVac сообщила, что рассчитывает получить допуск своей вакцины на рынок в третьем квартале 2021 г. Пока препарат проходит клинические испытания.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V». Также в октябре в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».