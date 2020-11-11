Pfizer и BioNTech договорились с Еврокомиссией о поставках 200 млн доз вакцины
Американская и немецкая компании Pfizer и BioNTech достигли соглашения с Европеской комиссией о поставках 200 млн доз вакцины от коронавируса с возможностью ЕК запросить дополнительные 100 млн доз, следует из совместного заявления компаний.
«Pfizer и BioNTech SE объявили сегодня о том, что они достигли соглашения с Европейской комиссией о поставке 200 млн доз их экспериментальной вакцины ... против COVID-19 в государства-члены Европейского союза (ЕС), с возможностью для Европейской комиссии запросить дополнительные 100 млн доз», — говорится в заявлении.
Поставки могут начаться к концу 2020 г. при условии успешных клинических испытаний и получения разрешения регулирующих органов. Вакцина для стран Евросоюза будет производиться на площадках BioNTech в Германии и Pfizer в Бельгии.
Вчера Pfizer сообщила, что ее совместная с BioNTech вакцина от коронавируса BNT162b2 по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%. В испытаниях приняли участие 43 538 добровольцев.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи и назвали «Спутник V». Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования с участием 40 тыс. добровольцев, составила 92%.