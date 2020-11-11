Pfizer и BioNTech договорились с Еврокомиссией о поставках 200 млн доз вакцины

«Pfizer и BioNTech SE объявили сегодня о том, что они достигли соглашения с Европейской комиссией о поставке 200 млн доз их экспериментальной вакцины ... против COVID-19 в государства-члены Европейского союза (ЕС), с возможностью для Европейской комиссии запросить дополнительные 100 млн доз», — говорится в заявлении.