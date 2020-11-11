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Pfizer и BioNTech договорились с Еврокомиссией о поставках 200 млн доз вакцины

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Американская и немецкая компании Pfizer и BioNTech достигли соглашения с Европеской комиссией о поставках 200 млн доз вакцины от коронавируса с возможностью ЕК запросить дополнительные 100 млн доз, следует из совместного заявления компаний.

«Pfizer и BioNTech SE объявили сегодня о том, что они достигли соглашения с Европейской комиссией о поставке 200 млн доз их экспериментальной вакцины ... против COVID-19 в государства-члены Европейского союза (ЕС), с возможностью для Европейской комиссии запросить дополнительные 100 млн доз», — говорится в заявлении. 

Поставки могут начаться к концу 2020 г. при условии успешных клинических испытаний и получения разрешения регулирующих органов. Вакцина для стран Евросоюза будет производиться на площадках BioNTech в Германии и Pfizer в Бельгии. 

Вчера Pfizer сообщила, что ее совместная с BioNTech вакцина от коронавируса BNT162b2 по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%. В испытаниях приняли участие 43 538 добровольцев.  

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи и назвали «Спутник V». Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования с участием 40 тыс. добровольцев, составила 92%.

Ранее по теме: Добровольцы рассказали о побочных эффектах вакцины от коронавируса из США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных