Трубоукладчик «Академик Черский» отошел от «Северного потока – 2»
Российское трубоукладочное судно «Академик Черский», который ранее встал у точки достройки газопровода «Северный поток -2», отошло от нее, следует из данных портала marinetraffic.com.
Судно направляется из немецкого порта Мукран на северо-восток, в Калининград. Примерно по курсу корабля находится точка окончания второй линии «Северного потока – 2». Судна снабжения «Умка» и «Балтийский исследователь» также отправились из порта Мукран, где хранятся трубы для постройки газопровода, на северо-восток.
По данным компании-оператора проекта Nord Stream 2, сегодня проложено более 2300 км труб «Северного потока – 2» из 2460 км. Большая часть из недостроенного 160-километрового участка лежит в территориальных водах Дании, которая ранее уже выдала разрешения на его строительство и эксплуатацию. Там для укладки труб на большей глубине может применяться трубоукладчик с динамическим позиционированием (применяется на глубине более 300 м) «Академик Черский».
Предполагается, что «Северный поток — 2» соединит Германию и Россию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Строительство газопровода остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта.
Тогда от участия в нем отказалась швейцарско-голландская фирма Allseas. «Газпрому» пришлось искать альтернативный вариант для достройки газопровода. С тех пор «Газпром» искал возможность самостоятельно завершить прокладку труб. Официально о том, какие суда будут вести эти работы, ни в операторе Nord Stream 2, ни в «Газпроме» никогда не говорили. Сегодня под российским флагом ходит два специализированных трубоукладочных судна, способных достроить «Северный поток-2», – «Фортуна» и «Академик Черский».