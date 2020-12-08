Трубоукладчик «Академик Черский» отошел от «Северного потока – 2»

Тогда от участия в нем отказалась швейцарско-голландская фирма Allseas. «Газпрому» пришлось искать альтернативный вариант для достройки газопровода. С тех пор «Газпром» искал возможность самостоятельно завершить прокладку труб. Официально о том, какие суда будут вести эти работы, ни в операторе Nord Stream 2, ни в «Газпроме» никогда не говорили. Сегодня под российским флагом ходит два специализированных трубоукладочных судна, способных достроить «Северный поток-2», – «Фортуна» и «Академик Черский».