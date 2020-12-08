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Трубоукладчик «Академик Черский» отошел от «Северного потока – 2»

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Российское трубоукладочное судно «Академик Черский», который ранее встал у точки достройки газопровода «Северный поток -2», отошло от нее, следует из данных портала marinetraffic.com.

Судно направляется из немецкого порта Мукран на северо-восток, в Калининград. Примерно по курсу корабля находится точка окончания второй линии «Северного потока – 2». Судна снабжения «Умка» и «Балтийский исследователь» также отправились из порта Мукран, где хранятся трубы для постройки газопровода, на северо-восток.

По данным компании-оператора проекта Nord Stream 2, сегодня проложено более 2300 км труб «Северного потока – 2» из 2460 км. Большая часть из недостроенного 160-километрового участка лежит в территориальных водах Дании, которая ранее уже выдала разрешения на его строительство и эксплуатацию. Там для укладки труб на большей глубине может применяться трубоукладчик с динамическим позиционированием (применяется на глубине более 300 м) «Академик Черский».

Предполагается, что «Северный поток — 2» соединит Германию и Россию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Строительство газопровода остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта.

Тогда от участия в нем отказалась швейцарско-голландская фирма Allseas. «Газпрому» пришлось искать альтернативный вариант для достройки газопровода. С тех пор «Газпром» искал возможность самостоятельно завершить прокладку труб. Официально о том, какие суда будут вести эти работы, ни в операторе Nord Stream 2, ни в «Газпроме» никогда не говорили. Сегодня под российским флагом ходит два специализированных трубоукладочных судна, способных достроить «Северный поток-2», – «Фортуна» и «Академик Черский».

Ранее по теме: «Северный поток – 2» могут достроить к началу 2021 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных